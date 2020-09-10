Новая реформа: электронная трудовая книжка и автоматический выход на пенсию

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предусмотрен переход в течение пяти лет с бумажной на электронную трудовую книжку. Документ также регламентирует автоматическое назначения пенсии. Эта реформа коренным образом изменит трудовые отношения в Украине.

В Украине грядет очень важное новшество в трудовых отношениях - переход с бумажных на электронные трудовые книжки и урегулирование вопроса автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении (документ №3623).

Документом планируется переходный период в пять лет, когда будет использоваться как бумажный, так и электронный вариант трудовой книжки. В течение этого времени должен быть осуществлен перенос всех данных из бумажных трудовых книжек в Государственный реестр. Сведения о трудовой деятельности в виде сканированных или оцифрованных копий будут вносить работник и работодатель с обязательной электронной подписью.

После внесения сведений в Госреестр, работодатель обязан будет выдать оригинал бумажной трудовой книжки на руки работнику под роспись. При этом работодателя обяжут вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

При автоматическом назначении пенсии (без личного обращения) будет сохраняться право отсрочки выхода на заслуженный отдых. Если человек перенес назначение пенсии и продолжил работать, то размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%. Еще относительно автоматического назначения пенсий планируется возможность определения с помощью программных средств Государственного реестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии.

«Трудовая» история

О переходе на электронную трудовую книжку в Украине говорят уже более пяти лет. Процесс активизировался в ноябре 2019 года, когда правительство во главе с Алексеем Гончаруком утвердило соответствующий законопроект. Им отменялось «совковое» бумажное подтверждение трудового стажа и вводился электронный аналог. Тогда заявлялось, что это решение позволит ускорить «трудовые» процедуры и снизить бюрократические процессы, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически. На официальном портале электронных услуг Пенсионного фонда появился сервис «Электронная трудовая книжка», а в ней записи о трудовом стаже граждан, начиная с 2011 года. Но передавать законопроект на рассмотрение в Раду не спешили.

Только в июне нынешнего года проект закона об электронном учете трудовой деятельности и автоматическом назначении пенсий был доработан и подан в парламент правительством, но уже под руководством Дениса Шмыгаля. Кабмин сообщил, что в Госреестре общеобязательного государственного соцстрахования уже есть информация о более 30 млн украинцев. А Пенсионный фонд ежемесячно обрабатывает данные 13,2 млн застрахованных лиц и 11,3 млн пенсионеров. Другими словами, для старта реформы платформа есть.

Как результат - в сентябре Верховная Рада одобрила законопроект об электронной трудовой в первом чтении.

«Трудовые» новшества

Каким образом нововведения повлияют непосредственно на работодателей и работников? Старший юрист украинского офиса PETERKA & PARTNERS Анастасия Кушерец выделила основные моменты грядущих перемен.

Для работодателей:

Упрощение ведения делопроизводства в части оформления, заполнения и хранения бумажных трудовых книжек, журнала их учета. Особенно это важно для компаний с многочисленным штатом. Отмена такого обязательства приведет к значительному сохранению временных и экономических ресурсов.

Снижение оснований наложения штрафа на работодателя. Отмена обязанности по ведению бумажных трудовых книжек автоматически отменяет ответственность за нарушение такого обязательства (например, несвоевременное, неправильное оформление трудовых книжек).

Сокращение проблем при увольнении работника. Сейчас работодатель обязан выдать трудовую книжку работнику в день увольнения. Новый закон данное обязательство отменяет, а также решает ряд спорных вопросов. На практике часто возникает проблема - как работодателю выполнить обязательство, если работник сознательно уклоняется принять трудовую книжку, не является для ее получения, не подает соответствующий запрос. Это, в свою очередь, может привести к судебным спорам по поводу законности увольнения работника и соответствующим последствиям для компании.

Для работников:

Доступ к сведениям о трудовой деятельности. Работники теперь могут в любой момент осуществить проверку данных о своем трудовом стаже. Такая возможность аудита особенно актуальна, ведь на практике имеют место случаи, когда работодатель злоупотребляет своим положением и, например, вносит фиктивную запись в трудовую книжку, фактически за работника не выплачиваются необходимые отчисления, что влияет на трудовой стаж и расчет пенсии. В реестре отражаются проверенные данные. У работника будет возможность оперативно отреагировать в случае обнаружения спорных сведений.

Снижение факторов давления на работника. Наличие электронного реестра со сведениями о трудовом стаже лишает бумажную трудовую книжку ее ценности. Учитывая, что законом отменяется обязанность работодателя вести и выдавать трудовую книжку, это лишает его возможности оказывать давление на работников, например, подписать определенные документы об увольнении под угрозами уничтожения или невыдачи трудовой книжки.

Снижения риска потери трудовой книжки. Ведение электронного реестра трудовой деятельности нивелирует возможность возникновения хлопотных проблем по ее восстановлению. Да и уничтожить ее будет невозможно.

Упрощение процесса внесения изменений в трудовую книжку по решению суда. В случае, если в отношении работника было принято решение суда, например, о возобновлении на работе, то в трудовой книжке запись об увольнении должна быть отменена. С переходом на электронные трудовые книжки, внесение изменений в нее и отмены подобных записей не будут зависеть от работодателя. Как сообщают авторы реестра, такая неправомерная запись будет просто удалена, поэтому в истории трудового стажа для третьих лиц не будет известно, что работник был незаконно уволен и восстановлен на работе, что может повлиять на репутацию человека и отношение к нему со стороны потенциальных работодателей.

Оценки экспертов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова обращает внимание, что переход на электронные трудовые книжки займет пять лет. Это означает, что отделы кадров всех предприятий должны за это время перевести всю информацию о трудовой деятельности в электронный вид. Оперировать базой будет Пенсионный фонд.

«Будет происходить автоматическое начисление пенсии и расчет размера страхового стажа. А информация относительно данных о работе и трудовом стаже, которая нужна, например, для предоставления административных услуг государством, будет выдаваться очень быстро. Есть еще такой важный момент, как потеря бумажной трудовой книжки. Сейчас, если это произошло, обновить информацию очень трудно. Тяжело восстановить данные не только потому, что нужно обращаться на разные предприятия, а и потому, что многих предприятий на сегодня не существует. Новый закон выписывается народными депутатами так, чтобы была система защиты этой информации. В первую очередь – ее дублирование. Причем сохранение оригинала и дубликата происходит на разных платформах. Мир перешел на такую систему защиты данных после того, как в крупных банках Европы произошли пожары и была утрачена соответствующая информация», - отметила Третьякова.

По ее словам, депутаты также плотно занимаются вопросом защиты персональных данных - чтобы они не были использованы с преступным замыслом.

«Риск потери информации в электронном виде гораздо меньше риска потери бумажной трудовой книжки. К тому же наше законодательство предусматривает, каким образом эту электронную информацию, в случае необходимости, можно восстановить», - добавила народный депутат.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько отмечает, что законопроектом вносятся изменения в ряд общих и специальных нормативно-правовых актов, которыми урегулированы «трудовые» вопросы. Основные изменения касаются исключения императивов относительно бумажных трудовых книжек и всех вопросов с ними связанных.

«Конечно, это - новация для нашей страны. Но она может позволить отойти от бумажного документооборота, который, как показывает практика, не всегда удобен. Ведь трудовые книжки теряются, они находятся в распоряжении работодателя, пока работник трудоустроен, а, следовательно, предоставляет возможность внесения в трудовые книжки записей, с которыми работник может быть не согласен, в частности, при увольнении, что в дальнейшем может привести к судебному спору. Сбор документов для назначения или перерасчета пенсии представляет собой сложную, длительную процедуру, которая связана с «бюрократизмом» наших государственных органов», - подчеркнул эксперт.

По его словам, практика свидетельствует, что уже существующие электронные реестры предоставляют возможность оптимизации многих вопросов в любой сфере.

«Поэтому считаю, что учет трудоустройства и назначения пенсий по возрасту не будет исключением. Кроме того, законопроектом предусмотрен переходный период – пять лет, в течение которого Пенсионный фонд будет формировать цифровые сведения о трудовой деятельности, то есть спешки нет, все будет происходить постепенно», - резюмировал юрист.

Старший юрист украинского офиса PETERKA & PARTNERS Анастасия Кушерец считает, что электронные нововведения однозначно имеют ряд весомых преимуществ, что привнесет в отношения между работниками и работодателями больше прозрачности и урегулированности, снизят возможность для манипуляций и ошибок в оформлении.

«В то же время, возникает важный вопрос относительно защиты информации, содержащейся в электронном реестре, и обеспечения совершенного функционирования всей системы с технической точки зрения. Это, в первую очередь, касается предоставления доступа к информации исключительно уполномоченными на это лицами, а также правильного внесения сведений о трудовом стаже, не содержащихся в реестре, налаживание процесса обращений и предоставления ответов о внесении изменений, получения электронных справок, удобства работы с реестром для пользователей и тому подобное. Но перечисленные аспекты зависят непосредственно от организации этого процесса государством», - подытожила юрист.

В большинстве западных стран нет специальных электронных систем для фиксации данных о трудоустройстве. Зачастую работодатели требуют от соискателей резюме, диплом об образовании, характеристику с предыдущего места работы. Предоставленные документы проверяет служба безопасности. А сам трудовой стаж фиксируется в налоговых органах на основе отчислений. Пенсии начисляются на личные счета граждан, в которых также содержится информация о работодателях, получаемой зарплате и объеме выплат. Помимо этого, работник каждый год получает от Пенсионного фонда отчеты о пенсионных накоплениях, а также о том, какая в будущем ожидается пенсия. Дубликатом трудовой истории является карточка социального страхования.

В Украине законопроект об электронной трудовой книжке и автоматическом начислении пенсии ждет второго чтения. С большой долей вероятности в документ будут вноситься правки, за которыми следует пристально следить. Новой «трудовой истории» дан старт, но она не завершена.