Зима завалила снегом. Затопит ли весна паводком

В этом году зима "удалась" на славу - сильнейшие морозы, штормовые ветры и снегопады. Осадков выпало более, чем достаточно. А снег и дождь прогнозируют и в марте. УНИАН разбирался, не грозят ли Украине весной мощные паводки и подтопления.

Эта зима, вопреки глобальной проблеме изменений климата в сторону потепления, проявила себя в этом году на полную мощь. В некоторых странах погода вызвала настоящий коллапс… Теперь свои календарные права понемногу заявляет весна. А с потеплением следует ожидать таяния сугробов. Стоит ли в этой связи опасаться мощных паводков и подтоплений?

Прогноз Укргидрометцентра

На запрос УНИАН по поводу паводковой ситуации в Укргидрометцентре ответили, что волноваться особо нечего. Мол, в предыдущие годы зимы были теплыми, а теперь снега хоть и выпало много, но в широком смысле – не критично.

"Достаточное количество осадков (снег, дождь) в декабре-январе, которые были близки и даже выше средних показателей во время оттепелей, обусловили в целом повышение водности большинства рек и существенное увеличение запаса продуктивной влаги в почве. В холодный период, который длился с конца января до конца второй декады февраля, отмечалось активное снегонакопления, однако оно характеризовалось неравномерностью распределения по территории страны", - отметили в Укргидрометцентре.

Из-за такой неравномерности, по данным метеорологов, максимальные по объему снегозапасы на конец зимы (выше нормы) сформировались в бассейнах некоторых рек: Днепре – до Киева, притоках Среднего Днепра в пределах Сумской и Полтавской областей, Западного Буга, Днестра и в верховьях Южного Буга. "В бассейнах рек южной и восточной частей Украины - ниже нормы (по состоянию на конец февраля, - УНИАН). На юге Одесской, в бассейнах рек Донбасса, левобережья Северского Донца в Луганской и в низменных районах Закарпатской области снег отсутствует", - рассказали УНИАН в Гидрометцентре.

По данным специалистов, на реках бассейна Западного Буга и Сяна, в верховьях Припяти и ее притоках, в январе-начале февраля наблюдалось постепенное повышение уровня воды. К концу февраля оно немного перевалило за низкие максимумы половодья (за период наблюдения). Таким образом, в этих реках и их притоках, а также на украинском участке Дуная, в этом году специалисты ожидают максимальные уровни воды весеннего половодья. "На других реках страны максимальные уровни воды половодья ожидаются близкими и даже ниже нормы", - отмечают метеорологи.

Более того, на правобережных притоках Северского Донца на Донбассе, реках Приазовья, на реке Ингулец, притоках Среднего Днепра в пределах Днепропетровской и Харьковской областей и вовсе не ожидается половодья. Вода может подняться совсем немного и то, если снежным и дождливым окажется март.

Где ждать разлива рек

В Укргидрометцентре не исключают прохождения половодья несколькими волнами. Мол, все будет зависеть от интенсивности нарастания положительных температур воздуха и количества осадков в период марта-апреля. И отмечают ключевые регионы, где, по опыту наблюдений, можно ожидать разного рода затоплений.

Во-первых, подтопить пляжные зоны, острова и полуострова (в пределах незаселенной зоны) грозится Днепр. И все это – возле Киева. Также водами Днепра, Сожа и Десны возможно частичное подтопление территорий, приусадебных участков и объектов населенных пунктов в Черниговской области (Черниговский, Репкинский, Новгород-Северский, Сосницкий районы).

Во-вторых, ожидать разлива Припяти (в верховье реки) и ее притоков следует в Волынской области (Ратновский, Любашевский районы) и Ривненской области (Заречнянском районе).

В-третьих, Западный Буг может наделать бед во Львовской области. Метеорологи даже предполагают достижение и превышение опасных отметок. Следствием разлива вод могут стать частичное затопление территорий, приречных населенных пунктов, хозяйственных объектов и инфраструктуры. В бассейне Днестра возможно негативное влияние вод на состояние дамб, частичное затопление хозобъектов, населенных пунктов в Самборском и Стрыйском районах Львовской области, Кольском и Ивано-Франковском районах Ивано-Франковской области. Кроме того, опасных отметок подтопления ученые предполагают на украинском участке Дуная.

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В-четвертых, зоной потенциальной опасности весной могут стать реки Карпат. Гидрометеорологическая ситуация здесь может резко меняться в короткий промежуток времени и значительно осложниться при выпадении сильных дождей. На Закарпатье возможен выход воды на пойму в створах гидрологических постов Тячев (Тиса), Верхние Реметы (р. Боржава), Мукачево, Чоп (р. Латорица), Ужгород (р. Уж). Негативных последствий максимальных уровней половодья следует ожидать в нижних течениях рек: Латорица с долгосрочным содержанием воды на пойме междамбового пространства и Боржава с подтоплением сельхозугодий сел Заречье, Каменское, В. Комяты, Боржавское, автодороги Виноградово-Шаланки.

Метеорологи отмечают, что наиболее интенсивно снег таял на правобережной части Украины. Прежде всего, в бассейнах Западного Буга, правых притоков Припяти, Днестра, рек Карпат, Южного Буга, более медленно - на Левобережье Украины.

Подготовка к паводку

В регионах с риском подтоплений уже созданы территориальные комиссии по подготовке к паводку с привлечением сотрудников ЖКХ. Готовится к весенней высокой воде и Госэкоинспекция. В ведомстве сообщили УНИАН, что уже провели обследование участков вдоль рек "для выявления несанкционированных и стихийных свалок, чтобы не допустить попадания отходов в водные объекты вместе с талым снегом". Это предотвратит "миграции" мусора с течением рек в соседние страны.

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"К примеру, вдоль реки Тиса в Закарпатской области было выявлено 16 несанкционированных свалок, предписания об их ликвидации направлены главам соответствующих объединенных территориальных общин. Надеюсь на их оперативную реакцию, но также прошу Закарпатскую ОГА проконтролировать выполнение. Ведь от этого зависит не только экологическая безопасность, но и международные отношения Украины и Венгрии", - отметил глава ГЭИ Андрей Малеваный.

Зато в Черкасской и Полтавской областях, по его словам, уже отчитались о ликвидации всех 18 свалок, выявленных в прибрежно-защитных полосах.

Малеваный отметил, что такой аудит позволит создать интерактивную карту прибрежно-защитных полос. А это, в свою очередь, даст возможность самим украинцам контролировать ликвидацию свалок, складов опасных отходов и т.д. органами местного самоуправления.

Столица не дремлет

Так как Киев находится в опасной паводковой зоне, городские службы тоже готовятся к большой воде. В частности, в столичной коммунальной корпорации "Киевавтодор" УНИАН сообщили, что ведут подготовительные работы к паводку. К примеру, уже обследовали дождевую канализацию (она в "удовлетворительном санитарно-техническом состоянии") и "дождеприемная сеть способна принять весь объем поверхностных вод, которые образуются в результате оттепели". Правда, в "Киевавтороде" отмечают, что это возможно только "при условии отсутствия нарушений правил эксплуатации и вмешательства в работу коллекторов третьих лиц и сторонних организаций". Ну, и что все проверки проведены "в пределах финансирования, выделенного на ремонт и содержание объектов улично-дорожной сети на 2021 год".

В свою очередь, "Киевводоканал" сообщил УНИАН, что план мероприятий по обеспечению бесперебойного водоснабжения и водоотведения, и предотвращения ухудшения качества питьевой воды в период пропуска ледохода, наводнения и дождевых паводков в 2021 году уже утвержден. Качество питьевой воды проводилось и проводится, как следует, "по 22 показателям". Три лаборатории круглосуточно исследуют и контролируют, что пьют киевляне. А образцы для этого отбирают "в 35 контрольных точках на водопроводных сетях и на 19 насосных водопроводных станциях".

В "Киевводоканале" подчеркивают, что в период половодья, если качество воды ухудшится, то техрежимы подготовки питьевой воды будут откорректированы. И если в этом будет необходимость, спектр лабораторных исследований качества воды может быть расширен. Для ее подготовки, очищения и обеззараживания "формируется необходимый запас реагентов".

Весна - не страшна, страшно, что дальше

В Национальном экологическом совете Украины, на который ссылается Ассоциация рыболовов, отмечают, половодье в 2021 году не будет катастрофическим и не приведет к разрушительному подтоплению хозяйств. Дело в том, что перед сильными зимними снегопадами сильных морозов не было и земля не промерзла. Таким образом почва будет в достаточной мере впитывать в себя воду. Специалисты ожидают выхода рек из берегов только в Карпатском регионе.

Другое дело, что может ждать наши водоемы после весеннего половодья. Здесь картина, увы, безрадостная.

Ожидается, что 2021 год будет значительно теплее предыдущего, который, к слову, побил рекорды по количеству дней в году с температурой выше 30 градусов. От неестественно жаркого климата, в первую очередь, страдают малые водотоки. Поэтому они будут мелеть и пересыхать. Экологи отмечают, что за последние двадцать лет с карты Украины бесследно исчезло более десяти тысяч малых рек. Сегодня на их месте - высохшие канавы.

Страдают от засухи и полноводные реки. И чем ниже будет уровень в них воды, тем интенсивнее они будут загрязняться. Специалисты призывают решать эту проблему, пока не поздно. Иначе Украина, с ее многокилометровыми водными артериями, может попросту остаться без питьевой воды.

Нана Черная

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