Всемирный банк ожидает, что рост экономики в регионе Восточной Азии и Тихого океана, включающий Китай, замедлится до 3,2%.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Всемирный банк резко снизил прогноз роста ВВП в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters.

Как говорится в материале, слабый прогноз обусловлен главным образом резким замедлением в Китае, вызванным его строгими правилами нулевого COVID-19, нарушившими промышленное производство, продажи на внутреннем рынке и экспорт

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Всемирный банк ожидает, что рост экономики в регионе Восточной Азии и Тихого океана, включающий Китай, замедлится до 3,2% в 2022 году по сравнению с апрельским прогнозом в 5% и ростом в прошлом году на 7,2%.

По прогнозам финучреждения, темпы роста экономики ускорятся в следующем году.

В Китае, на который приходится 86% экономического производства региона из 23 стран, в текущем году прогнозируется рост на 2,8%, что является значительным замедлением по сравнению с предыдущим прогнозом банка в 5%. В 2021 году экономика Китая выросла на 8,1%, это лучший рост за десятилетие.

Война в Украине и мировая экономика:

24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину.

В апреле Всемирный банк сократил свой прогноз глобального экономического роста на текущий год почти на целый процентный пункт до 3,2% с 4,1% из-за последствий вторжения России в Украину.

17 мая богатейший человек планеты Илон Маск заявил о том, что в экономике США уже началась рецессия.

26 мая президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что война в Украине может спровоцировать глобальную рецессию.

2 июля специалисты JPMorgan сообщили, что ожидают роста ВВП на уровне 1% в годовом выражении против 2,5% в прошлом прогнозе.

29 июля Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ВВП России сократится в этом году на 10%.

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