Разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях.

Кабмин упростил импорт комплектующих и запчастей к наземной военной технике и компонентов к пилотируемым летательным аппаратам.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, теперь импорт можно осуществлять без разрешения Государственной службы экспортного контроля. Речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Кроме того, ремонтировать технику для фронта сможет любое предприятие, которое имеет соответствующие мощности и специалистов.

"В перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госэкспортконтроля мы добавляем комплектующие и запчасти к наземной военной технике. В том числе речь идет о комплектующих для бронетехники и специально оборудованных автомобилей. Также в перечень вносим компоненты к пилотируемым летательным аппаратам", - отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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В министерстве подчеркивают, что разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах (импорт) которых Украиной подается отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством.

Военная техника для Украины

В мае 2023 года Министр обороны Алексей Резников заявил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения Австралия была крупнейшим "донатором" оружия для Украины среди нечленов НАТО.

16 июля 2023 года стало известно о том, что Украина получит от Испании полевой госпиталь и военную технику.

Дания и Нидерланды профинансируют поставку Украине дополнительных танков Leopard 2. Страны заключили контракт на поставку 14 танков с компанией Rheinmetall, пишут СМИ. Сумма сделки измеряется миллионами евро.

Кроме того, Украина получит от Дании, Великобритании, Нидерландов и США сотни ракет для ПВО. Поставят ракеты как малой, так и средней дальности.

13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 325 млн долларов. В него войдут 15 БМП Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker. Также будут переданы боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS.

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