Новые ограничения вводятся против экспорта товаров из Беларуси, которые являются источниками дохода для режима Александра Лукашенко, а также не позволят России обойти уже имеющиеся санкции.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ужесточает ограничительные меры и запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении Посольства Британии в социальной сети Facebook. В частности, Великобритания расширила санкции против Беларуси за поддержку войны России против Украины.

"Новые ограничения касаются экспорта товаров из Беларуси, которые являются источниками дохода для режима Лукашенко, а также не позволят России обойти уже имеющиеся санкции", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, Британия запрещает импорт золота, цемента, древесины и каучука из Беларуси, а также ограничивает доступ к своим финансовым рынкам.

Кроме того, в Беларусь запрещено экспортировать банкноты и оборудование, а также товары, технологии и материалы, которые можно использовать для производства химического и биологического оружия.

Еще под санкции попали белорусские СМИ. Отныне соцсети и интернет-провайдеры должны ограничить доступ к их веб-сайтам.

"Новые нормы позволяют правительству применять санкции к более широкому кругу людей, которые поддерживают режим: близких родственников тех, кто уже попал под санкции, помощников, советников и тому подобное", - говорится в сообщении.

Санкции против Беларуси

5 июля 2022 года правительство Великобритании ввело экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси из-за содействия агрессии против Украины.

В октябре Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия подчеркнули, что ЕС должен ввести против Беларуси такие же санкции, как против России.

Позже, 15 января 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси сроком на 10 лет. В мае в санкционный список добавили белорусские компании, среди которых Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С. И. Вавилова, "Витебский завод радиодеталей "Монолит", "Оршанский авиаремонтный завод".

Недавно стало известно, что Польша закрывает границу для российских и белорусских фур с 1 июня.

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