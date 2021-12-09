В магазин – со своей "тарой". Почему пластиковые пакеты начнут исчезать из торговых сетей

Глобальная борьба с пластиком на планете постепенно становится и украинской реальностью. С 10 декабря в Украине запрещается бесплатное распространение опасных пластиковых пакетов. УНИАН разбирался, сколько будут стоить ранее бесплатные "кулечки" и не остановит ли вас охрана на кассе, если вы пришли со своими.

Закон, запрещающий использование в Украине пластиковых пакетов, был принят Верхоной Радой летом текущего года. Но первый этап внедрения новых правил стартует 10 декабря. С этого дня в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и в сфере предоставления услуг запрещается бесплатно распространять пластиковые пакеты (кроме биоразгалаемых и сверхтонких, используемых для первичной упаковки свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих круп и льда).

За нарушение этой нормы законом предусмотрен штраф - 1700-3400 гривен, за повторный "прокол" - 3400-8500 гривен. А контролировать это должна Госпотребслужба - она будет составлять протоколы и направлять их в суд. Кстати, о нарушениях можно будет сообщать на горячую линию ведомства или через мобильное приложение. Но…

В законе четко не прописаны основания для такого аудита. Кроме этого, не понятно, кто и как будет контролировать его исполнение не в крупных торговых сетях, а на рынках или ярмарках.

Не установлены и цены на пакеты (магазины не могут распространять пластик бесплатно, а продавать – могут). Кабмин должен был определиться с этим вопросом еще 17 ноября, приняв соответствующий подзаконный акт. Но пока решение отложено. Предварительно, обсуждалось, что пакет может стоить от 2 до 3 грн.

По словам исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, на самом деле сегодня пакеты тоже не бесплатные – их цена автоматически закладывается в стоимость среднего чека. Так что берете вы пакеты в магазине или нет, вы все равно за них платите. Теперь будем платить только за то, что используем.

Ставка делается на то, что украинцы постепенно привыкнут приходить в магазин со своей эко-сумкой или с какой-то упаковочной емкостью, а не каждый раз платить за пакеты.

А, чтобы адаптация проходила плавно, экореформа внедряется поэтапно. После первичного запрета на бесплатные пакеты в торговых сетях с 10 декабря, в марте 2022 года полностью будут запрещены пакеты до 50 микрометров, а с 1 января 2023 – все пакеты в качестве первичной тары, в том числе для рыбы, мяса, сыпучих продуктов.

За нарушение этого ограничения в законе предусмотрен штраф от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен, за повторное нарушение придется пополнить казну на сумму от 17 тысяч до 34 тысячи гривен. Одновременно со штрафом будет приниматься и решение о конфискации пластиковых пакетов, которые не отвечают требованиям законодательства. А их утилизацию оплатит субъект распространения.

Кстати, в законе предлагается стимулировать развитие производства биоразлагаемых пластиковых пакетов. Правда, деталей законодатели не раскрыли. Учитывая, что для перехода на экологический пластик нужны дополнительные инвестиции, внедрение нового оборудования и технологий, у бизнеса стоило бы поинтересоваться, есть ли на это средства. Но бизнес и без этого не в восторге.

Бизнес не в восторге

В Европейской Бизнес Ассоциации отмечают, что новость о полном запрете безвозмездного распространения пластиковых пакетов уже с 10 декабря восприняли с удивлением.

"Европейская Бизнес Ассоциация поддерживала и поддерживает необходимость улучшения экологической ситуации в нашей стране, в том числе постепенный отказ от использования пластиковых пакетов. Однако важно еще раз подчеркнуть – именно постепенный отказ. Ведь бизнес не понимает, каким образом осуществлять продажу таких пакетов, по какой стоимости и как осуществлять учет и отчетность (очевидно, это будут требовать и проверяющие органы). Другими словами, если ввести такие изменения в отношении тонких и сверхтонких пластиковых пакетов уже с 10 декабря, то, скорее всего, будет иметь место ряд трудностей. Так, речь идет об отсутствии соответствующего нормативно-правового акта об установлении минимальных розничных цен на такие пакеты; четкой схемы реализации тонких и сверхтонких пластиковых пакетов на платной основе; механизма нанесения маркировки, которая могла бы позволить обеспечить учет и контроль приобретения таких пакетов потребителями. Более того, необходима социальная кампания по реализации такой инициативы, чтобы граждане понимали причины ее внедрения и ожидаемые результаты", - говорится в сообщении ЕБА.

Минэкономики разработало проект постановления правительства "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты", но только со стенками толщиной более 50 микрометров (высокой плотности). Однако данный документ еще не утвержден. Поэтому бизнесу до последнего не понятно, как все будет работать.

Специальная маркировка должна быть нанесена и на каждый биоразлагаемый пакет (об этом тоже речь идет в законе). Утвердить такую маркировку необходимо Кабмину, но пока проект нужного постановления находится только на этапе общественного обсуждения.

По убеждению Европейской Бизнес Ассоциации, важно установить более длительный переходный период для полного запрета на оборот тонких и сверхтонких пакетов (по закону, он будет установлен с 9 марта 2022 года). А до этого времени следует прописать четкий механизм для нововведения, чтобы бизнес понимал, каким правилам нужно следовать.

И еще одно - беспокойство у компаний-членов ЕБА вызывает тот факт, что новшества относительно использования пластиковых пакетов касаются только организованных магазинов и розничных сетей, но не будут контролироваться на рынках и, тем более, в стихийной торговле.

"Подход к запрету оборота пластиковых пакетов должен быть последовательным и комплексным для всех сфер производства и оборота", - заявляют в ЕБА.

И все же, по мнению законодателей, самым важным является первый этап – именно он должен стать положительной основой для будущих нововведений. К сожалению, и он полон неразберихи. УНИАН обратился в некоторые торговые сети с вопросом: "Готовы ли они к старту реформы?".

"Торговая" реальность

В компания "АТБ-маркет" отметили, что с 10 декабря "реализация упаковочных пакетов в магазинах торговой сети "АТБ" остается без изменений": "Компания "АТБ-маркет" ведет свою деятельность исключительно в правовом поле, опираясь на действующее законодательство, соответствующие нормы и акты. Маленькие тонкие пакеты для первичной упаковки, согласно нормам закона, остаются в обращении до конца 2022 года на безвозмездной основе. На другие пакеты, в том числе и биоразлагаемые, предлагаемые покупателям на кассах, будет установлена ​​минимальная цена, согласно соответствующему постановлению Кабмина".

Начальник управления по корпоративным коммуникациям Корпорации "АТБ" Сергей Демченко уточнил, что в торговой сети "АТБ" под реализацию давно внедрены альтернативные пластиковым пакетам упаковки, а с весны этого года и биоразлагаемые экопакеты из кукурузного крахмала.

"Мы сейчас их использование усиленно продвигаем. Дополнительно идет поиск вариантов замены пластиковых пакетов на экологичные. Уже давно реализуются многоразовые экосумки в разных вариантах. Но до 1 января 2023 года ситуация остается в том виде, в котором она есть на сегодня, что отвечает нормам, прописанным в законе", - подчеркнул Демченко.

Менеджер внешних коммуникаций и по связям с общественностью компании "Новус" Кристина Ивченко сообщила, что до конца декабря 2021 года в торговой сети будут вводиться в продажу пакеты более 50 микрометров, а также биопакеты из крахмала в прикассовой зоне.

"Поскольку в Украине проблема с биологическим сырьем (крахмалом) и производителями соответствующих пакетов, возникает дефицит биопакетов. Мы планируем их закупку и готовимся к масштабным поставкам в магазины сети в конце декабря 2021 года, а сейчас получим небольшие партии", - отметила Ивченко.

По ее словам, с 10 декабря во всех магазинах сети произойдут такие изменения: свежие мясо, рыба и продукты из них, сыпучие товары, корм для животных будут фасоваться в сверхтонкие пакеты до 15 микрометров. Их стоимость будет составлять 10 копеек за штуку – до тех пор, пока Кабинет министров не утвердит новые стоимостные показатели.

"Для овощей, фруктов, весовых конфет (по мере снабжения партий) будем предлагать сверхтонкие пакеты до 15 микрометров, а также биологические пакеты. Возле овощей и фруктов уже размещены экосетки для удобства покупателей – это достойная альтернатива", - подчеркнула Ивченко.

Но можно ли ходить в магазины, постепенно уменьшая домашний "пакет с пакетами"? В торговых сетях отмечают, что можно. Однако собственную "тару" следует промаркировать у охранника при входе, чтобы затем с ней не было проблем. Впрочем, б/ушный пакет работник сети на кассе сможет отличить от нового…

Пожалуй, самый удобный вариант – обзавестись экосумкой, а лучше – несколькими. С одной стороны, кажется, что это неудобно – складывать купленное в разные торбочки. С другой стороны, пластиковые пакеты - бомба замедленного действия: их изготавливают с использованием оксо-примесей, которые помогают распадаться пакету на микропластик, а он с легкостью проникает в почву и воду, загрязняя окружающую среду и укорачивая нам жизнь.

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Первый этап реализации, в общем, хороших инициатив, в Украине стартует тяжко. И можно себе представить, как пройдут следующие два. Это, не в последнюю очередь, связано с тем, что экокультурой в нашей стране никто всерьез не занимается, государственной экопрограммы нет, денег на нее - тоже. В Европе, прежде чем вводить ограничительные меры, десятки лет продвигали экоидею. У нас, к сожалению, наоборот.

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