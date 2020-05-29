Terra Incognita в океане коронакризиса: где и как украинским экспортерам искать новые рынки

Экспорт украинских товаров на зарубежные рынки по итогам 2019 года вырос почти на шесть процентов и составил 50 миллиардов долларов. По данным Госстата, в первом квартале текущего года, когда уже начало ощущаться дыхание мирового кризиса, снизился по сравнению с первым кварталом 2019 года лишь на 0,2 процента до 12,3 миллиарда долларов.

То есть, ситуация, на первый взгляд, выглядит не настолько угрожающе, однако, участники рынка и эксперты предупреждают, что кризис уже нанес и будет наносить значительный урон экспортно-ориентированным отраслям нашей национальной экономики.

Основными причинами называют двухмесячное пребывание отечественной экономики на жестком варианте карантина, а также снижение деловой активности по всему миру, из-за чего спрос на украинские товары существенно упал.

Экспертные прогнозы возможного падения объемов украинского экспорта по итогам 2020 года находятся пока на уровне порядка десяти процентов.

В инфляционном отчете за апрель Национальный банк прогнозировал, что в 2020 году экспорт украинских товаров сократится на 12 процентов из-за снижения внешнего спроса и низких цен на сырьевые товары, а также меньшего, чем в прошлом году урожая зерновых.

Представитель Trade+ International Trade Research Center Марина Хорунжа считает, что в 2020 году украинский экспорт может упасть на 8 процентов только за счет сокращения вывоза аграрного сектора и металлургии.

"Больше всего пострадает экспорт в те страны, которые имеют жесткие карантинные меры и покупают у Украины преимущественно промышленные товары", - сказала эксперт.

По ее словам, если оценивать перспективы сотрудничества с крупнейшими торговыми партнерами Украины, больше всего пострадает экспорт отечественных товаров в Россию, Польшу, Италию и Венгрию. Умеренно сократится экспорт в Турцию, Германию, Египет, Индию, Нидерланды и Испанию. И меньше всего – в Китай и Беларусь.

На вышеуказанные двенадцать стран в 2019 году пришлось 57 процентов всего украинского экспорта.

Потому сейчас важно ответить на вопрос: могут ли отечественные экспортеры выйти с минимальными потерями из коронакризиса и в этих сложных условиях отыскать новые рынки сбыта или расширить свое присутствие на традиционных рынках?

Новые возможности

Рассматривая новые рынки, которые в условиях кризиса могут стать спасительной гаванью для отечественных производителей, эксперты зачастую указывают на африканский континент, где проживает более 12 процентов населения нашей планеты.

Такого мнения придерживается консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Действительно, для нас это интересные рынки, где мы сможем не только что-то продавать, но там мы также будем получать позитивное сальдо для нашей торговли", - отметил он.

В качестве подтверждения эксперт назвал Египет, в который в 2019 году было экспортировано украинской продукции на 2,3 миллиарда долларов, тогда как египетский импорт в Украину составил лишь 113 миллионов долларов.

Примечательно, что, кроме этой североафриканской страны, отечественные компании в прошлом году сотрудничали с Марокко и Алжиром, в которые было экспортировано продукции соответственно на 294 и 584 миллионов долларов.

Если учесть недавние заявления ООН о риске глобального голода "библейских масштабов" из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса, украинский агропромышленный комплекс может существенно нарастить свое присутствие на Черном континенте.

По словам директора департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Владимира Хоманца, украинские производители также могут открыть для себя рынки Азии и Латинской Америки, которые уже взяли в работу отечественные дипломаты.

"Мы на азиатском направлении сейчас в МИДе разрабатываем своего рода стратегию увеличения присутствия Украины на рынках Азии. Это предусматривает поиск неиспользованных и существующих возможностей, задействование разного инструментария, как двух стороннего, так и многостороннего, чтобы мы могли продвигать бренд Украины и ее товаров", - сказал он.

Старый друг – лучше новых двух

Помимо завоевания новых рынков украинским экспортерам в эти непростые времена крайне необходимо обновить и улучшить отношения с уже традиционными странами-партнерами.

Существенный положительный эффект в этом направлении может принести инициированный правительством Украины пересмотр условий соглашения об Ассоциации Украины с Евросоюзом, о чем заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Он отметил, что Украина надеется углубить сотрудничество с европейскими партнерами об условиях Соглашения, в частности, речь идет об увеличении квот на бестарифную торговлю.

"Сейчас очень удачный момент, поскольку истек десятилетний срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Ведь большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Союзом в рамках соглашения в бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим их", - отметил вице-премьер.

По словам Марины Хорунжей, анализ привлекательности рынков говорит о том, что Украина может существенно нарастить свой экспорт не только в страны ЕС, но и в ряд других держав, с которыми уже налажены связи.

"Использование оцененного нами потенциала приведет к значительному увеличению объемов украинского экспорта, а именно, разница между реальным и потенциальным экспортом, которую Украина может наверстать только с этими странами, составляет 13 млрд долларов, что составляет 179 процентов от объема экспорта в эти страны в 2017 году", - отмечает она.

Эксперт также указала, что Украина имеет значительный потенциал наращивания торговли с традиционными нами партнерами. К примеру, с Китаем, который в 2019 году стал торговым партнером нашей страны №1.

Экономическая дипломатия

Нет сомнений, что украинские экспортеры имеют потенциал, который даже в условиях глобального кризиса можно реализовать с большей отдачей. Но без поддержки государства это вряд ли удастся сделать, и в правительстве это прекрасно понимают.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что Кабмин должен сделать продвижение экспорта одним из главных критериев эффективности отечественных дипломатов.

Более того, на этой неделе правительство утвердило комплексную программу стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 "Экономическое восстановление". И в ней даже есть раздел, посвященный развитию международной торговли.

Среди механизмов по поддержке экспорта создатели программы назвали создание института торговых представительств, эффективное функционирование институтов по поддержке экспорта, а также усиление кредитования компаний экспортеров через "Укрэксимбанк".

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел уже приступило к реализации этих задач. Одним из первых шагов стало обновление и переформатирование Совета экспортеров и инвесторов, совещательного органа, созданного еще в 2012 году.

По словам дипломата Владимира Хоманца, многие экспортеры уже заявили о своем желании присоединиться к Совету, в том числе, из-за усиления протекционистских мер других стран и меняющегося на глазах мирового экономического порядка.

Кроме того, сейчас МИД усиливает кадровый потенциал экспортного направления, чтобы субъекты внешнеэкономической деятельности получили должную поддержку дипломатов.

Правительство в ближайшее время планирует полноценно запустить Экспортно-кредитное агентство.

"Это – серьезный и перспективный финансовый инструмент поддержки наших экспортеров за границей. Ситуация с карантином немного затормозила этот процесс, но мы надеемся, и в правительственных планах есть, что, по крайней мере, до конца этого года этот финансовый инструмент заработает", - отмечает он.

Свобода торговли

Существенным подспорьем национальным экспортерам может стать увеличение количества государств, с которым Украина имеет соглашения о зонах свободной торговли.

В этом плане примечательной является ситуация с Израилем, с которым соглашение о ЗСТ Украина подписала еще в январе 2019 года. Однако из-за политического кризиса и нескольких внеочередных парламентских выборов израильский Кнессет до сих пор не ратифицировал это соглашение.

Нужно этот вопрос довести до конца, а также приложить усилия, чтобы подписать аналогичное соглашение с Великобританией, как планировалось ранее.

Марина Хорунжа также отмечает, на сегодня из двадцати самых перспективных для экспорта стран Украина заключила соглашения о ЗСТ лишь с одиннадцатью.

Потому стоит изучить необходимость введения зон свободной торговли с такими странами, как США, Катар, Япония, Китай, Мексика, Южная Корея, Вьетнам, Гонконгом и Сингапур.

"Введение зон свободной торговли с этими странами могло бы помочь нам наверстать определенную "недоторгованность", - отмечает эксперт.

При этом важно понимать, что Украина может предложить не только продукцию металлургии, сырье и товары сельского хозяйства. Наша промышленность способна производить интересные иностранным покупателям оптические и измерительные приборы, оборудование и турбины. В условиях пандемии большим спросом пользуются медицинские товары. Так что даже сегодняшние стартовые условия не являются приговором.

Не хочется повторять набившую оскомину истину, но любой кризис является временем больших возможностей. Если власть и бизнес это в сложное время объединят усилия, то они могут дать импульс для развития экспортно-ориентированных отраслей. Остается только надеяться, что декларируемые властью намерения будут своевременно реализованы.

Дмитрий Шварц