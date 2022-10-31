Бизнесмен ранее уже признавался в любви к Dogecoin, и инвесторы видят новые перспективы для криптовалюты после приобретения им соцсети.

Курс криптовалюты Dogecoin подскочил за последнюю неделю более чем на 100%, чему способствовала новость о покупке соцсети Twitter Илоном Маском, который является сторонником цифровых активов.

По данным CoinMarketCap, 30 октября курс Dogecoin обновил максимум с апреля 2021 года на отметке в $0,14. На момент публикации новости цена за одну монету слегка скорректировалась и составляет $0,12.

Самая дорогая "мемная" криптовалюта начала активно расти в цене в ночь на 27 октября после того, как миллиардер закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд. Миллиардер ранее уже признавался в любви к Dogecoin, и инвесторы видят новые перспективы для криптовалюты после приобретения им соцсети.

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Одним из способов продвижения Dogecoin, по их мнению, мог бы стать прием криптовалюты для оплаты подписку премиум-сервиса Twitter Blue. Ранее в этом году одна из компаний Илона Маска – Tesla – начала принимать оплату в "догекоинах".

Покупка Илоном Маском твиттера: что нужно знать

9 июля стало известно о том, что основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск расторг соглашение о приобретении социальной сети Twitter. Стоимость сделки должна была составить $44 млрд.

Компания почти сразу подала на него в суд, чтобы оспорить решение Маска об отказе от покупки соцсети. Судебный процесс был назначен на 17−21 октября, но за две недели до начала слушаний Маск заявил, что все-таки готов купить соцсеть за $44 млрд.

Получив доступ к компании, Маск начал сокращать штат компании и снимать пожизненные баны. Ранее бизнесмен заверил, что не будет увольнять 75% штата.

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