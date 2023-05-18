Raiffeisen был последним банком, который сотрудничал с белорусскими банками при направлении платежей в долларах/евро в Европу и обратно.

Австрийский Raiffeisen Bank заявил о прекращении сотрудничества со всеми банками в белорусской юрисдикции. Корреспондентские счета будут закрыты с августа.

Как сообщает беларусское оппозиционной издание "Наша Ніва" это значит, что белорусский бизнес имеет несколько месяцев для того, чтобы придумать новую схему расчетов с западными партнерами. Raiffeisen был последним банком, который сотрудничал с Беларусью при направлении платежей в долларах/евро в Европу и обратно.

Одновременно с этим, как сообщают белорусские бизнесмены, белорусский Приорбанк начал присылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей — иначе они не будут доставлены.

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Война в Украине и Raiffeisenbank

17 марта 2022 года, т.е. практически сразу после начала войны в Украине, Raiffeisen Bank International заявил о готовности уйти из России. Однако, банк не ушел с российского рынка.

В феврале 2022 года власти США начали проверку в отношении Raiffeisen Bank International из-за возможного пособничества российской агрессии против Украины и подозрительных транзакций.

В феврале 2023 года Raiffeisen частично перекрыл кислород российским банкам. Однако сообщалось, что ограничение валютных расчетов не затронет пять российских банков.

В марте 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны.

11 мая 2023 года стало известно о том, что последний крупный иностранный банк в РФ перекрыл агрессору платежи за параллельный импорт

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