Среди главных потребностей предприниматели отмечают нехватку новых заказов и рынков сбыта, средств на развитие и необходимость помощи с логистикой.

Половина украинских предпринимателей считает IТ-услуги потенциальным украинским бестселлером в мире, который будет иметь самый большой спрос на международной арене.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам исследования Mastercard SME Index.

"В рамках исследования Mastercard SME Index предприниматели выделили IT-услуги (49%) как наиболее перспективный бестселлер Украины в мире, который будет иметь самый большой спрос на международной арене. Среди других потенциальных украинских бестселлеров назвали: украинскую дизайнерскую одежду (28%), крафтовые продукты (26%) и украшения, в том числе ювелирные (23%)", - сказано в пресс-релизе.

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Среди главных потребностей предприниматели отмечают нехватку новых заказов и рынков сбыта (56%), средств на развитие (33%) и необходимость помощи с логистикой (23%).

Для расширения рынков сбыта 28% работающих предпринимателей уже продают свои товары или услуги за границу: 16% начали зарубежные продажи до войны, 12% – после ее начала. 21% работающих представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) планируют расширять географию продаж в будущем.

"Сегодня украинские предприниматели больше всего продают свои товары и услуги на рынки США (30%), Польши (27%), Германии (13%), Великобритании (10%), Литвы (10%) и Канады (10%). Среди наиболее приоритетных рынков, которые украинский бизнес рассматривает для дальнейшего расширения географии продаж, – Польша (61%), Болгария (13%), Великобритания (13%), Италия (11%) и Молдова (11%)", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что основными барьерами, которые мешают малому и среднему бизнесу выйти на зарубежные рынки, является нехватка финансовых ресурсов (29%), профильных знаний (27%) и нехватка производственных мощностей (12%).

Исследование состояния украинского малого и среднего бизнеса было проведено в июне 2022 года. В онлайн-опросе принял участие 301 респондент – мужчины и женщины, которые являются владельцами или руководителями микро-, малого и среднего бизнеса – в 20 областях Украины.

Mastercard:

Международная компания Mastercard специализируется на платежных решениях и технологиях, управляя платежной сетью, которая объединяет потребителей, финансовые учреждения, торговые предприятия, государственные организации и представителей частного сектора в более чем 210 странах и территориях.

Согласно предыдущим результатам исследования Mastercard SME Index, более 60% украинских предпринимателей, несмотря на войну, вынужденную релокацию, сложности с логистикой и уменьшения объемов продаж, продолжают работать, а более 90% из тех, кто приостановил деятельность, готовы возобновить ее в будущем.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

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