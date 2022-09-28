Наличный курс и в дальнейшем будет "штормить" на новостях о попытках аннексии украинских территорий.

Из-за ажиотажа на фоне негативных новостей из Российской Федерации резко вырос спрос на доллар, что сказывается на росте курса.

Об этом сообщил финансовый аналитик инвестгруппы ICU Михаил Демкив.

Он отмечает, что новости о "ядерке", мобилизации и "референдумах" разогрели и без того напряженный валютный рынок. Дополнительный ажиотажный спрос тянет курс вверх в сторону уровня свыше 42 грн/долл.

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"Ключевой вопрос – это проблема нехватки предложения, или это спрос на наличные так вырос. Я пришел к выводу, что это второе. Конечно, дефицит валюты есть, он наблюдается с февраля, но собственно сейчас он более острый, чем был еще в июле. Мы видим, что банки завозят, официально импортируют наличные в довольно значительных объемах: более 500 млн в августе – это много. Плюс Нацбанк еще во времена начала коронакризиса в 2020 году накопил еще 700-800 млн долл. наличных, и сейчас банкам продает их за безнал для того, чтобы подкрепить кассы и не было дефицита", – сказал Демкив.

По его словам, интересным моментом является то, что украинцы предпочитают доллар.

"Он является более популярным, и даже на интервенциях, которые проводит НБУ, доллар выгребают полностью, 100 млн, а евро только частично. И поэтому европейскую валюту можно купить в банках гораздо чаще, чем доллар", - отметил аналитик.

В ICU также подчеркнули, что на межбанковском рынке спрос на валюту тоже вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долл. – наибольшего объема со второй недели июля. Однако наличный курс и в дальнейшем будет "штормить" на новостях о попытках аннексии украинских территорий, и психологические факторы будут превалировать на рынке.

Курс доллара в Украине: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в Национальном банке Украины назвали главные причины определенного дефицита наличной валюты в банках - это война и соответствующие проблемы с логистикой. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Василия Фурмана, Нацбанк вмешался в эту проблему путем продажи банкам наличного доллара и евро.

Национальный банк Украины 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.