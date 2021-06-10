Из безработных в бизнесмены. Как получить помощь от государства и открыть свое дело

У безработных украинцев скоро появится шанс стать предпринимателями – в стране возобновляется программа "Рука помощи". Суть ее в том, что вместо пособия по безработице, растянутого на месяцы, можно единоразово получить крупную сумму для запуска микробизнеса. УНИАН узнавал, как это сделать.

Государственная программа поддержки малообеспеченных и длительное время безработных украинцев стартует с 1 января 2022 года. Пилотный проект «Рука помощи» уже действовал в Украине в 2017-2019 годах в трех областях – Харьковской, Полтавской и Львовской (реализовывался Минсоцполитики при содействии Всемирного банка). Тогда более двухсот безработных (приличная цифра как для «пилота») получили беспроцентный микрокредит от государства для старта собственного дела.

Выплата каждому, в среднем, составила до 40 прожиточных минимумов (в 2018 году - около 70 тысяч гривен). Более 90% из тех, кто стал участником проекта, успешно работают и сегодня. А государство, вместо того, чтобы платить пособия по безработице и помощь малообеспеченным, стало пополнять бюджет налогами. Ведь вчерашние безработные создали десятки новых рабочих мест.

В 2022 году «Рука помощи» увеличится до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года - 97500 гривен). Эти средства можно потратить на покупку оборудования и материалов, аренды помещений для открытия собственного дела.

Возвращать такой микрокредит государству можно за счет налогов и социальных взносов, которые предприниматель заплатит в процессе своей работы. То есть, с каждым налоговым платежом сумма «долга» будет уменьшаться. Более того, если удастся трудоустроить не только себя, а еще двух человек по направлению Центра занятости, возвращать помощь государству и вовсе не нужно.

В Минсоцполитики ожидают, что программа поможет вывести безработных и других получателей госпомощи из состояния бедности.

«Это очень своевременная программа. Эпидемия коронавируса затормозила развитие экономики, многие люди потеряли работу и длительное время не могут ее найти или подрабатывают в неофициальном секторе экономики. Новая государственная программа предложит им прекрасную возможность реализовать себя в малом бизнесе», - отметила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Нюансы» микрокредита

Чтобы претендовать на получение такой финансовой помощи, нужно выполнить несколько условий.

Во-первых, в Центр занятости или через Единый государственный веб-портал электронных услуг подать заявление о том, что хотите поучаствовать в программе.

Во-вторых, следует сообщить об отсутствии или наличии финансовых обязательств, превышающих размер кредита, а также задолженностях по их погашению. Ответственность за эти сведения возлагается на вас. Также не лишними будут сведения о привлечении в прошлом к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости, других ограничений. Хотя, при желании, Центр занятости может и самостоятельно получить такую информацию, обратившись в МВД. А данные о возможной предпринимательской деятельности, наличии движимого и недвижимого имущества будут проверяться из соответствующего Государственного реестра.

В-третьих, нужен бизнес-план. Он может быть разработан самостоятельно или в процессе профессионального обучения в Центре занятости.

Давать или не давать вам деньги решит комиссия, в состав которой войдут представители Центра занятости и соцзащиты, исполнительного органа и местного самоуправления, налоговой. Даже если у заявителя имеется судимость или действуют другие ограничения, вердикт будет выноситься «с учетом конкретных жизненных обстоятельств».

Но и после получения микрокредита расслабиться не выйдет. Один раз в квартал на заседании комиссии участники программы «Рука помощи» будут отчитываться о своих бизнес-реалиях. Но «докладчиками» будут не все, а выборочно.

Нельзя забывать и о том, что такая финансовая помощь – это микрокредит. И его, как и любой кредит, следует возвращать. Планируется, что возвращать его нужно будет в течение трех лет с даты получения. Частями. А график придется согласовать с Центром занятости.

Впрочем, допускается, что эту финансовую помощь можно будет и не возвращать. Для этого придется выполнить «трудовые» условия соглашения между вами государством. А решение о невозврате будет приниматься комиссией по результатам проверки новоиспеченного бизнесмена.

В случае смерти участника проекта финансовая помощь не возвращается.

Проблемы реализации

Экономический эксперт Олег Пендзин считает идею с «Рукой помощи» правильной. Говорит, что весь мир идет в этом направлении и аналогичных программ для развития малого и среднего бизнеса масса.

«Пилотный проект на меньшую сумму в Украине уже был реализован. Нужно учитывать следующее: обязательное условие для участия в программе – предоставление бизнес-плана, далее - конкурс, который будет достаточно серьезным, как в банковской системе, когда выдается полноценный кредит. То есть, не любой желающий может получить деньги на развитие. О том, чтобы уйти в «тень», речь не идет. Теоретически, уплачивая налоги, будете возвращать средства государству. Еще одна положительная сторона - деньги могут быть безвозвратными. Весь контроль - в руках Центра занятости. То есть, главное - нельзя получить 100 тысяч гривен, ничего при этом не делая, а просто их прокутить», - отмечает эксперт.

По его словам, реализация проекта в полной мере - достаточно длительный процесс. А средства, скорее всего, будут выделяться в рамках программы занятости. Другими словами, человеку будет предоставлена альтернатива – либо сидеть на пособии по безработице, либо, получив деньги на создание собственного бизнеса, уходить в «свободное плавание».

«Важно также, каким будет механизм выдачи средств. К примеру, в программе кредитования бизнеса «5/7/9» есть масса подводных камней. 80% средств ушли на рефинансирование ранее взятых кредитов, а не на создание своего дела и новых рабочих мест. Поэтому, как говорится, в каждой ситуации есть свои нюансы – дьявол кроется в мелочах», - отметил Пендзин.

Эксперт обращает внимание, что «Рука помощи» - пока анонс, а не полноценная программа. Она еще будет более детально разрабатываться, будут формироваться условия прохождения конкурса, требования к бизнес-плану, сроку окупаемости, намерениям создания новых рабочих мест...

«Проще говоря, впереди много «подзаконных» актов. Когда они будут готовы, тогда и можно будет предметно говорить о доступности этих средств. Можно так подготовить процесс реализации программы, что ни один вменяемый человек на это не пойдет», - подчеркнул эксперт.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская убеждена, что, если «Рука помощи» полноценно заработает, это станет особенно важным для регионов. Поскольку там сумма в 100 тысяч гривен для старта собственного бизнеса более, чем приличная.

«Условия получения финпомощи достаточно интересные и можно рискнуть. Денег хватит, чтобы открыть мелкий бизнес: небольшой пункт химчистки или по ремонту и пошиву одежды – это всегда востребовано, по доставке, маленькую придомовую кофейню и тому подобное. При этом рост малого предпринимательства снимает с государства огромную по сумме обязанность платить пособие по безработице. Такие программы нужно популяризировать. Властям надо постоянно работать с сегментом не только безработных украинцев, но и работающих. Нужно подбрасывать им информацию, что возможно вот такого типа кредитование. К примеру, в Польше 96% налоговых поступлений – это малый бизнес. Можно, конечно, похихикать, что, дескать, безработным предлагают заняться бизнесом. Но если человек активный, он без работы не останется. Ленивым данная программа не нужна. В предлагаемом властями случае, лучше сняться с биржи и попробовать открыть что-то свое, тем более предлагаемые 100 тысяч - совершенно адекватная сумма для старта. Активный человек сразу разберется, как правильно с деньгами поступить. Вот только люди у нас, к сожалению, в основном, пассивные», - говорит эксперт.

«Сухая» статистика

По состоянию на начало апреля, количество зарегистрированных в Государственной службе занятости безработных составляло 429 тысяч человек. И это только официальные данные. Количество же вакансий в разы меньше - 77 тысяч. То есть, в среднем по Украине на одно рабочее место претендуют 5-6 безработных.

Цифры, конечно, удручающие, но наша страна не выпадает из мирового тренда. По данным Международной организации труда, в 2020 году из-за коронакризиа в глобальном масштабе было сокращено 255 млн рабочих мест. Пока показатель не улучшился. А по подсчетам Евростата, уровень безработицы в странах Европейского Союза вырос с 6,7% до 7,3%.

В Украине же надеются на прогресс в «трудовой» сфере. По прогнозам Нацбанка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. А уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня - 8,5%. Возможно, этому будет способствовать и предлагаемая властями программа «Рука помощи».

Нана Черная

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