Рабочая группа при Минобороны Финляндии рассмотрит вариант полного запрета на проведение подобных сделок.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Министерство обороны Финляндии рассмотрит вопрос ужесточения ограничения, касающиеся сделок с недвижимостью, которую покупают россияне.

Как сообщает Министерство обороны Финляндии, рабочая группа рассмотрит вариант полного запрета на проведение подобных сделок. Также планируется, что власти выяснят, какие существуют варианты, чтобы ограничить владение финской недвижимостью для граждан тех стран, которые не входят в ЕС и Европейскую экономическую зону.

Рабочая группа должна представить отчет по заключенным россиянами сделкам с недвижимостью не позднее декабре. Другие части отчета будут опубликованы позже.

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Как только отчет будет готов, власти начнут процесс обновления законодательства, если того потребует ситуация.

Замораживание российских активов в ЕС

В марте 2022 года министерства финансов и юстиции США объявили о запуске многосторонней рабочей группы "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO).

В нее вошли страны, которые согласились использовать полномочия для сбора и обмена информацией, с целью замораживания или изъятия собственности подсанкционных российских элит по всему миру. К группе присоединились Европейская комиссия, а также правительства Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и США.

В середине июня министр финансов Кристиан Линднер заявила о том, что Германия заморозила российских активов на 4,48 миллиарда евро.

Италия и Ирландия заморозили активы на сумму 1,7 млрд евро каждая.

Страны ЕС продолжают замораживать активы физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи со вторжением России в Украину. При этом, Евросоюз также ищет механизмы передачи этих средств Украине.

По состоянию на 29 июня 2022 года страны Запада заморозили активы российских олигархов на $30 миллиардов.

По состоянию на 12 июля ЕС заморозил российские активы почти на 14 миллиардов евро.

Так, 21 октября 2022 года стало известно, что главы 27 государств и правительств стран-членов Европейского Союза поручили Европейской комиссии подготовить варианты использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Ранее сообщалось о том, что Министерство юстиции США просит Конгресс узаконить передачу замороженных российских активов Украине. Разблокирование этого процесса требует внесения поправок в многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов.

По состоянию на 27 октября 2022 года Европейский Союз заморозил российские активы на 17,5 миллиарда евро

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