Экономическое сотрудничество США и Украины: чего ожидать от Байдена

В США выборы президента еще не закончились, но победителем уже называют демократа Джо Байдена. Он обратился к нации и очертил свои первые шаги на посту главы государства. УНИАН разбирался, какие перспективы ждут Украину с приходом нового хозяина Белого дома.

Все внимание мировой общественности уже несколько недель приковано к президентским выборам в США, которые стали рекордными по явке избирателей за последние 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основное голосование состоялось 3 ноября, сейчас продолжается подсчет голосов. 14 декабря ожидается встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего, 46 президента. После этого 20 января 2021 года состоится его инаугурация.

Ведущие американские СМИ уже заявили, что демократ Джо Байден обогнал своего соперника – нынешнего хозяина Белого дома – республиканца Дональда Трампа. Но Трамп назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде и «не успокоится», пока не добьется «честного подсчета голосов». Он считает, что «выборы еще далеки до завершения».

Его поддерживает государственный секретарь США Майк Помпео. На вопрос, будет ли Госдепартамент сотрудничать с переходной командой вероятного победителя на выборах президента Джо Байдена, он ответил – «после окончания избирательного процесса в США начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа».

Байден, которого уже поздравили с победой лидеры многих стран, обратился к нации и выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа. В частности, он заявил, что готов двигаться вперед ко дню инаугурации, несмотря на любые препятствия и нежелание действующего президента Дональда Трампа признать поражение.

«Мы собираемся двигаться, двигаться дальше последовательным образом, формируя нашу администрацию, Белый дом, и просматривая, кого мы можем выбрать для должностей в правительстве. Ничто не остановит этого. И я уверен, тот факт, что они не готовы признать, что мы выиграли на данном этапе, не имеет большого значения относительно нашего планирования и того, что мы можем делать с сегодняшнего дня и до 20 января», - подчеркнул Байден.

А пока между кандидатами в президенты США продолжаются «разборки», рынки уже отреагировали на возможную победу Байдена. Выросли азиатские индексы - японский Topix на 1,2%, китайский CSI 300 на 1,7%. Индекс Nikkei вырос на 2,3% - до максимума с 1991 года. Фьючерсы на S&P 500 каждый день растут на 1,5%, «технологический» Nasdaq 100 - на 2%. Нефть Brent подорожала на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель.

Как пишет Bloomberg, инвесторы окончательно поверили в Байдена. Они считают, что немедленных негативных последствий для экономики победа кандидата Демпартии не несет, зато умеренно позитивные сигналы есть. От Байдена ждут активной борьбы с коронавирусом, и если не потепления, то прагматизации торговых отношений с Китаем. Также ставка делается на поддержку развивающихся стран, особенно Восточной Европы. А вот противостояние с Россией, которую Байден не раз называл угрозой стабильности Запада, продолжится, причем с новой силой.

Что же изменится в мировой экономике, в том числе украинской, с приходом Байдена? Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что вряд ли какая-то страна получит большую выгоду от президентства Джо Байдена, чем Украина. Победитель американских выборов очень хорошо знает нашу страну. Будучи еще вице-президентом США, он отвечал за украинское направление американской политики. Байден привержен как к украинской обороне от России, так и к внутренним реформам, которые проводит Киев.

«В результате этого интенсивного взаимодействия появилась замечательная команда, которая очень хорошо разбирается в украинских вопросах. В частности, доктор Майкл Карпентер, который, скорее всего, станет ключевым чиновником новой администрации по делам Украины», - отметил Аслунд.

По его мнению, Байден сохранит американскую военную помощь для Киева и, вероятно, увеличит ее. Байден, который был одним из авторов санкций США против России, может восстановить четкость и усилить те меры, которые уже существуют.

Аслунд считает, что новый импульс получит сотрудничество Украины с МВФ и, как следствие, улучшится инвестиционный климат: «Киев может получить определенную финансовую поддержку от фонда, ЕС и Всемирного банка, которая сейчас кажется невозможной. Сочетание улучшения верховенства закона и увеличения международной финансовой поддержки оживит прямые иностранные инвестиции. Не говоря уже о том, что все эти меры улучшат перспективы достичь большего экономического роста».

Президент Инвестиционной Группы УНИВЕР Тарас Козак отмечает, что, хотя официальное подтверждение еще не получено, по результатам выборов, новым президентом США будет Джо Байден. А до 20 января 2021 года президентом, в любом случае, остается Трамп. Сенат будут контролировать республиканцы, а палату представителей - демократы. Но инвесторы уже отреагировали положительно на результаты выборов.

«Пока все идет плавно, и рынки реагируют положительно. Только за последнюю неделю рост фондовых индексов NASDAQ100 и S&P500 составил более 9%. Инвесторы ожидают мягкой международной политики, в первую очередь, по отношению к Китаю, а также принятия новых стимулов для «вынуждено безработных». На этом оптимизме рынки и растут», - прокомментировал ситуацию эксперт.

По словам Козака, Байден намерен повысить налог «для богатых» частных лиц и корпораций, у которых годовой доход составляет более 400 тысяч долларов. Для частных лиц налог будет повышен до 39,6% с текущих 37%, для корпораций - до 28% с текущих 21%. Это окажет негативное влияние на прибыль корпораций, поэтому одним из путей оптимизации будет выкуп собственных акций с биржи вместо выплаты дивидендов, для минимизации налогооблагаемой базы. Тем самым будет повышена капитализация компаний, а сумма налогов в абсолютном значении останется неизменной или вообще уменьшится.

«Также Байден намерен отменить выход США из Парижского климатического соглашения, возобновить отношения с ВОЗ. Это даст дополнительный стимул для компаний «зеленой» энергетики. Поэтому инвесторы готовы вкладывать деньги в рисковые активы, в первую очередь, в акции и государственные облигации развивающихся стран. К ним относится и Украина», - подчеркнул Козак.

Эксперт также отметил, что с начала текущей недели инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ выросли на 1,33 млрд гривен, благодаря чему курс национальной валюты укрепляется почти на полтора процента. Курс на межбанке уже составил 28,10 грн/доллар, по сравнению с курсом неделю назад 28,60 грн/доллар. Такая тенденция будет продолжаться, как минимум, до конца ноября, поэтому курс гривни еще укрепится до 27,75 грн/доллар.

«Аппетиты инвесторов к риску и мягкая международная политика нового президента США предоставят украинскому правительству возможность более легкого привлечения денег как со стороны нерезидентов, так и внутри страны, что позволит сократить дефицит бюджета и быстрее выйти из экономического коронакризиса. Тем более, что Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Франции Макроном и премьер-министром Великобритании Джонсоном проявил интерес и к Украине», - рассказал Козак.

Член Совета НБУ Виталий Шапран отмечает, что разница во влиянии демократов и республиканцев на глобальную экономику окутана мифами. Экономическая политика властей США имеет довольно устойчивую направленность. Хотя, возможно, после победы демократов будет меньше торговых войн, а администрация нового хозяина Белого дома будет больше внимания уделять международным институциям, их финансированию и работе.

«Думаю, что при правлении демократов стоит ожидать определенной отдушины развивающимся рынкам, для которых приток инвестиций из развитых стран станет более вероятным. Сейчас этому способствует крайне низкий уровень процентных ставок. Что касается Украины, то здесь можно ожидать более тесного сотрудничества в экономической сфере. В частности, для Киева была очень полезной практика заимствований под гарантию правительства США. Конечно, повторение такой практики будет возможным при продолжении сотрудничества с МВФ», - подытожил Шапран.

Но все это будет оставаться только перспективами до 20 января. Именно тогда и будет вырисован сценарий развития глобальной экономики, в том числе и украинской.

Нана Черная

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