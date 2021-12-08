Потратить средства можно будет на лечение ребенка, которое не финансируется из госбюджета.

Деньгами, которые будут накапливаться на экономическом паспорте украинца, можно будет воспользоваться по достижении совершеннолетия. Сделать это раньше можно будет лишь при одном условии.

Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире 24 канала.

Депутат уточнил, что эти деньги будут позволять брать в случае болезни, диагностированной у ребенка.

"Если случится, что ребенок заболеет болезнью, которая не финансируется в полном объеме из госбюджета, то эти деньги можно взять досрочно", – сказал Гетманцев.

Экономический паспорт украинца: о чем идет речь

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в своем ежегодном послании к парламенту Зеленский заявил, что до 10 декабря внесет в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, которым предусмотрено открытие персональных счетов для детей, где будут накапливаться платежи от использования недр.

Основой для финансирования этой инициативы должен был стать законопроект №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов Украины.

6 декабря стало известно, что Зеленский внес проект закона об экономическом паспорте украинца на рассмотрение Верховной Рады. Первые выплаты по ним смогут получить дети, рожденные в 2019 году после достижения совершеннолетия (в 2037 году).

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, ожидается, что каждый ребенок получит по меньшей мере $10-12 тысяч. Он также отмечал, что к программе экономических паспортов могут добавить и доходы от аренды государственных земель.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предполагал, что на финансирование экономических паспортов будет идти вся рента или только от руды.

Автор: Юрий Годован