Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек - до 39,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 20 копеек - до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,90 грн/долл., евро – 40,40 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Война в Украине и ситуация с валютой

После полномасштабного российского вторжения в Украину, уже 21 мая 2022 года Нацбанк Укаины отменил ограничение на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В конце февраля наличный курс доллара будет находиться в промежутке 39,5 - 41 грн/долл. Такой прогноз давал директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко.

Также аналитики заявляли, что в феврале банки будут выставлять свои котировки в пределах коридора от 39,70 до 41,10 гривень.

В то же время, экономист Олег Гетман прогнозировал, что весной 2023 года курс доллара в Украине продолжит падать, а гривня будет укрепляться.

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