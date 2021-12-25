Баланс недели: новые тарифы, возобновление роста промпроизводства и продление запрета на ввоз российских товаров

Госрегулятор повысил тарифы на распределение газа и водоснабжение, Госстат сообщил о возобновлении роста промышленного производства, а правительство продлило на год запрет на ввоз ряда российских товаров - такими были главные экономические новости уходящей недели.

Четвертая неделя декабря началась для украинцев со старта выплат тысячи гривен за вакцинацию. Деньги стали предоставлять с 19 декабря. К середине уходящей недели уже более 4,5 млн человек подали заявки в системе "Дія", а 2,3 млн украинцев успели получить выплату.

Те наши сограждане, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", не используют цифровые сервисы банков и не имеют банковских карт, получат свою 1000 гривен не ранее второго полугодия 2022 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма подчеркнул, что выплата в рамках проекта "єПідтримка" не будет облагаться налогом.

"Данная выплата не будет облагаться налогом. Мы ожидаем соответствующее разъяснение Государственной налоговой службы, что данная сумма не является объектом обложения ни налогом на доходы физических лиц, ни военным сбором", - сказал он.

В Офисе президента также заверили: государство способно обеспечить выплату по одной тысяче гривен каждому совершеннолетнему украинцу, который прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

Повышение тарифов на газ и водоснабжение

Предпоследняя неделя декабря запомнится неприятной новостью о повышении тарифов на распределение газа, а также на водоснабжение и водоотвод с 1 января 2022 года. Новые "расценки" утверждены Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Самые высокие тарифы на распределение газа будут для потребителей "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Лубныгаз", "Николаевгаз", "Тысменицагаз", "Харьковгаз" и "Черновцыгаз". Стоимость вырастет до 1,99 гривни за кубометр, что на 10-15 процентов выше по сравнению с нынешними тарифами.

Больше всего повезет потребителям компаний "Киевгаз", "Харьковгоргаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз" и "Черкассыгаз": максимальная цена не превысит 0,57 гривни за кубометр.

Что касается еще одного подорожания, то НКРЭКУ скорректировала тарифы для 45 предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотвод. Пересмотр цен обусловлен ростом расходов на электричество и тепловую энергию, а также на газ.

Как пояснили в "Киевводоканале", в столице тариф вырастет с нынешних 25,4 до 30,3 гривни за кубометр. В составе тарифа увеличивается плата за централизованное водоснабжение - до 16,164 грн/м3 с НДС (сейчас 13,344 грн), за централизованное водоотведение - до 14,22 грн/м3 с НДС (сейчас 12,036 грн).

В "Киевводоканале" подсчитали, что расходы среднестатистической семьи из 3 человек, которые в течение месяца потребляют в среднем 6,5 кубометра холодной воды, вырастут на 32,50 гривни.

Несмотря на рост перечисленных тарифов, министр энергетики Герман Галущенко заверил, что электроэнергия для населения в этом отопительном сезоне дорожать не будет.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", - заявил министр.

Под конец уходящей недели чиновники отреагировали на рекордный рост цен на газ в Европе, что неизбежно скажется на внутреннем рынке Украины. Правительство начало переговоры с отечественными газодобывающими компаниями, чтобы найти компромисс и остановить аномальное повышение стоимости голубого топлива для определенных секторов экономики.

В пятницу на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разрабатывает механизмы поддержки украинских производителей продуктов питания, которые покупают энергоресурсы по рыночным ценам и поэтому в первую очередь принимают на себя ценовой удар.

"Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально растут. По поручению президента Владимира Зеленского, правительством разрабатываются механизмы поддержки украинских хлебопеков и производителей социальных продуктов питания", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в ближайшие дни правительство предоставит свои предложения по поддержке отечественных производителей.

Робкое восстановление промышленного роста

На уходящей неделе Госстат сообщил, что в ноябре промышленное производство в Украине выросло на 0,4 процента по сравнению с ноябрем прошлого года. Этот показатель ниже, чем в октябре, когда рост составил 1,4 процента к октябрю 2020 года.

В прошлом месяце, по сравнению с предыдущим, промышленное производство в нашей стране выросло на 0,1 процента без учета сезонной корректировки и сократилось на 0,5 процента с учетом корректировки.

Стоит напомнить, что по итогам 2020 года, промышленное производство сократилось на 5,2 процента, по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, по данным Госстата, в Украине продолжился рост производства сельскохозяйственной продукции. При этом из-за хорошего урожая в 2021 году темы роста значительно превысили показатели в промышленности.

В январе-ноябре 2021 года производство сельхозпродукции в нашей стране увеличилось на 16,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сельскохозяйственные предприятия за одиннадцать месяцев увеличили производство на 22,5 процента, а хозяйства населения - на 6,3 процента. При этом в Украине увеличилось количество производства продукции растениеводства на 22,7 процента, а выпуск продукции животного происхождения уменьшился на 4,7 процента.

Продление запрета на ввоз российских товаров

Кабинет министров на фоне нарастающей агрессии в отношении Украины со стороны путинской России на уходящей неделе продлил запрет на ввоз в нашу страну ряда российских товаров.

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года (№1147) "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2022 года включительно.

На территорию Украины запрещается ввозить ряд товарных групп российского происхождения, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Развитие дорожной инфраструктуры

В последний рабочий день уходящей недели на официальном уровне были подведены итоги 2021 года в сфере развития дорожной инфраструктуры.

На прошедшем в Киеве форуме "Большая стройка: дороги и мосты" премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на развитие инфраструктуры государство за последние два года потратило более 10 миллиардов долларов, а в 2022 году на эти цели планируется выделить более 140 миллиардов гривен.

"В целом, в этом и прошлом году на развитие дорожной и мостовой инфраструктуры было потрачено более 10 миллиардов долларов. Это также рекорд, но это не просто деньги. Каждая гривня, вложенная в инфраструктурные объекты, дает от 2 до 6,5 гривни доходов в других отраслях", - отметил глава правительства.

На форуме говорилось, что в рамках масштабного проекта "Большая стройка" до 2024 года планируется отремонтировать и построить еще 14,8 тысячи километров автомобильных дорог и 742 моста.

Помимо этого, Министерство инфраструктуры объявило о намерении обустроить пункты пропуска на границах со странами Евросоюза. В приоритете – Закарпатская, Черновицкая и Волынская области.

Предпраздничная неделя декабря была морозной, но на выходных в ряде регионов ожидается умеренное потепление.

В субботу католики и протестанты во всем мире, в том числе в Украине, будут праздновать Рождество.

А на следующей неделе череда праздников продолжится встречей Нового года. С чем мы всех и поздравляем! И надеемся, что предновогодние хлопоты и коварные северные соседи не разрушат радостное настроение. Наша страна заслужила мирного семейного отдыха.

Валентина Герасименко