Баланс недели: Миссия МВФ возобновляет работу, Кабмин обещает снизить цены на газ для населения, а инфляция идет в рост

Миссия МВФ возобновила работу по пересмотру кредитного соглашения с Украиной, Кабинет министров предложил на время карантина зафиксировать цену на газ для населения, а Госстат сообщил об ускорении инфляции - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Несмотря на затянувшиеся новогодние и рождественские праздники вторая неделя января оказалась наполненной важными для украинской экономики и граждан событиями.

Самой резонансной новостью стало обещание Кабинета министров и президента Украины снизить тарифы на газ для населения.

Такая реакция власти была спровоцирована прокатившейся по стране волной протеста негодующих украинцев.

Этого можно было ожидать: в январе средняя стоимость голубого топлива достигла десяти гривен за кубический метр с перспективами дальнейшего роста.

Правительство предложило на время карантина поставить на паузу осуществляемую реформу рынка газа, которая позволила тарифам подскочить вверх.

Кабмин объявил о намерении установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривень за кубический метр с февраля этого года.

«В связи с пандемией COVID-19, внедрением в Украине карантинных ограничений, резким и непомерным ростом биржевых цен на газ в последние недели предлагается ввести для всех бытовых потребителей в Украине государственное регулирование цен на газ на период карантинных ограничений или до окончания данного отопительного сезона. Предлагаемая цена, которая установится на этот момент - 6,99 гривень за кубический метр», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, если этого не сделать, то уже в феврале цена на газ для населения может вырасти до 12 гривень за кубометр.

К слову, европейские биржи, где Украина покупает газ, уже несколько месяцев подряд показывают серьезный ценовой рост. В первую декаду января стоимость газа достигала рекордных для многих месяцев трехсот долларов за кубический метр.

В Офисе президента поспешили обрадовать граждан, что регулируемая государством цена позволит уменьшить платежки за газ на тридцать процентов.

В тоже время, эксперты предупредили, что государственное вмешательство в работу рынка газа повлечет негативные последствия, включая негативную реакцию ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда.

На уходящей неделе госхолдинг «Нафтогаз Украины» также сообщил, что по итогам 2020 года получил от российского «Газпрома» 2,1 миллиард долларов за услуги по организации транзита газа через территорию Украины. Также «Нафтогаз» порадовал запуском в работу первого месторождение газа плотных пород. Возможно, это станет еще одной вехой на пути энергетической независимости Украины и справедливых цен на газ.

Возобновление работы миссии Фонда

На уходящей неделе после новогодней паузы в Киеве возобновила свою работу миссия Международного валютного фонда, которая проводит пересмотр кредитного соглашения с нашей страной по программе stand-by на пять миллиардов долларов.

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидает продуктивных переговоров, которые приведут к пересмотру программы и выделению второго транша по ней.

«Вместе с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения «структурных маяков», необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более, чем на 26 процентов», - сказал премьер-министр.

В то же время, по словам министра финансов Сергея Марченко Фонд обеспокоен возможным вмешательством государства в регулирование цен на газ.

«Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос стоит так: убедить наших партнеров, что это может быть частью механизма или временным решением", – сказал Марченко.

Понимая важность облегчения согражданам бремени оплаты коммунальных тарифов, глава правительства на уходящей неделе распорядился обеспечить субсидиями украинцев, которые используют электричество для отопления.

Стоит напомнить, что с нового года правительство отменило льготы на электроэнергию, в том числе тариф в размере 90 копеек за первые сто киловатт-часов и на первые 3000 киловатт-часов в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья. Таким образом, этой категории граждан остается только надеяться на сидку в виде субсидии на коммуналку.

Рост инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила об ускорении инфляции по итогам 2020 года до 5 процентов с 4,1 процента годом ранее. К предыдущему месяцу потребительские цены в декабре выросли на 0,9 процента.

Больше всего в прошлом году подорожали сахар – на 47,7 процента, яйца - на 30 процентов, подсолнечное масло – на 21,7 процента. Тарифы на газ по итогам 2020 годы выросли на 56 процентов, на поставку воды – на 18,5 процента, на канализацию – на 16,5 процента.

Стоимость услуг по охране здоровья в 2020 году выросла на 7,7 процента, а стоимость услуг образования – на 13,9 процента.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили, что достигнутый в прошлом году показатель потребительской инфляции полностью соответствует прогнозу Национального банка Украины. В целом ценовая динамика в стране в 2020 году оставалась прогнозируемой, несмотря на коронакризис.

«На фоне карантинных мероприятий формирование потребительских цен зависело от изменения приоритетов в потреблении. Так, большими темпами росли как объемы розничной торговли, так и потребительские цены, прежде всего на товары первой необходимости», - отметили в Минэкономики.

В Национальном банке Украины пояснили, что в течение 2020 года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5 процентов плюс-минус один процентный пункт, что было обусловлено влиянием пандемии коронавируса и карантинными ограничениями на экономическую активность и потребление.

По данным НБУ, топливо за прошлый год подешевело на 10,5 процентов. Впрочем, под занавес года цены на него вернулись к росту, что объясняется повышением мировых цен на нефть и сохранением существенного спроса со стороны населения из-за преимуществ использования личных автомобилей перед общественным транспортом в условиях пандемии.

Конец второй недели января принес во многие регионы страны снегопады и существенное похолодание. Начало следующей недели обещает быть также по-зимнему холодной.

Синоптики обещают, что на Крещенские празднества в некоторых регионах страны температура упадет до минус двадцати градусов. Похоже, что на купание в проруби осмелятся единицы. Однако, завершение недели принесет относительное потепление и ставшую традиционной слякоть.

На следующей неделе Госстат планирует обнародовать данные по промышленному производству в 2020 году. А правительство обещает принять окончательное решение о введении фиксированной цены на газ для бытовых потребителей на время карантина.

Анна Бредихина

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