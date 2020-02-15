Баланс недели: Зеленский обещает бороться за «каждую инвестированную копейку», инфляция продолжает снижаться, а дальнобойщики блокировали Киев, требуя отставки министра

На уходящей неделе президент Украины Владимир Зеленский в рамках кампании по улучшению инвестиционной привлекательности нашей страны провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций, на которой пообещал защищать инвесторов и буквально бороться за «каждую копейку», инвестированную в Украину.

«Мы с нашей командой, и я лично, действительно, готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину», - заявил он.

Президент отметил, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, поскольку еще много реформ впереди, в частности, судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов.

«Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того, чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», - отметил глава государства.

Зеленский напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение пяти лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов. Президент призвал бизнесменов активно пользоваться этими проектами.

По словам Зеленского, его команда открыта к сотрудничеству с бизнесом и готова выслушать все предложения, в том числе, относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики.

Дорожный ренессанс без «схематоза»

На уходящей неделе президент и глава правительства представили план дорожного строительства на 2020 год «Сшить Украину», согласно которому весной в стране возобновится масштабное строительство новых и ремонт существующих автомобильных дорог.

«С 1 марта мы начинаем большой проект. Мы хотим объединить качественными дорогами все уголки страны», - сказал Зеленский в ходе презентации проекта.

Президент пообещал отправить в прошлое ямочные ремонты, на которых ранее наживались чиновники. Акцент переместится на капитальный ремонт и новое строительство дорог.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал, что при дорожном строительстве больше не будет коррупции и «откатов».

«Мы обещаем, что во время масштабного строительства дорог не будет коррупции, «схематозов», «откатов»... Мы строим не дороги, а возможности. Каждая дорога - это возможности для людей, которые проживают на той или иной территории», - отметил премьер.

В 2020 году правительство планирует обновить четыре тысячи километров дорог государственного значения, на что выделяются рекордные 85 миллиардов гривен. Что касается дорог местного значения, то на них в этом году выделяется более 22 миллиардов. При этом дорожные организации должны дополнительно создать около двенадцати тысяч новых рабочих мест.

В «Укравтодоре» считают, что в течение двух-трех лет наша страна сможет обновить основную сеть автодорог.

Новый орган для работы с долгами

Кабинет министров на уходящей неделе принял решение о создании Долгового агентства. Этот новый орган необходим для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований. Такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Швеции.

По словам главы правительства, стратегия управления госдолгом в прошлом году позволила сэкономить около девятнадцати миллиардов гривен.

«Еще лучших результатов ожидаем, благодаря запуску Долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом», - отметил Гончарук.

Кроме того, Кабмин ввел бесплатные консультации по вопросам рыночного надзора, которые для различных компаний будут проводить соответствующие государственные регуляторы.

Также правительство открыло доступ к реестрам органической продукции, что позволит каждому украинцу с телефона или компьютера проверить подлинность продукта и действительность маркировки.

Через пару месяцев Кабинет министров планирует внедрить электронную акцизную марку, которая будет работать через штрих-код и QR-код и позволит покупателям легко идентифицировать товар.

Замедление инфляции

На уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о замедлении инфляции по итогам первого месяца 2020 года.

Потребительские цены в январе в годовом выражении выросли на 3,2 процента по сравнению с январем прошлого года, тогда как в декабре 2019 года рост цен составил 4,1 процента. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе выросли на 0,2 процента.

Наибольший рост в годовом выражении был зафиксирован на фрукты и услуги образования – на 13,5 процента, алкогольные напитки и табачные изделия – 12,6 процента, железнодорожный пассажирский транспорт – 11,3 процента, водоснабжение – 11,1 процента.

При этом больше всего снизились цены на природный газ – 21,1 процента, яйца – 15,5 процента, овощи – 9,4 процента, топливо и масла – 6,1 процента, одежду и обувь – 3,3 процента.

В Национальном банке отметили, что обнародованные Госстатом данные соответствуют прогнозу, а снижение цен было ожидаемым.

Также регулятор сообщил, что показатель инфляции будет находиться ниже целевого диапазона в пять процентов в течение следующих месяцев, все еще отражая эффект прошлогоднего укрепления гривни, более низких мировых цен на энергоресурсы и ослабления давления со стороны предложения отдельных продуктов питания.

Кроме того, НБУ обнародовал отчет о прибыли банковской системы в 2019 году. Согласно этим данным, прибыль работающих в Украине банков за прошлый год составила рекордные шестьдесят миллиардов гривен, что втрое больше по сравнению с показателем за 2018 год.

Что же касается новостей от международных финансовых партнеров Украины, то на уходящей неделе представители Международного валютного фонда отметили прогресс в переговорах с нашей страной о новой программе расширенного финансирования объемом пять с половиной миллиардов долларов.

Тем не менее, в Фонде снова затруднились назвать дату утверждения новой программы, но выразили надежду на продолжение конструктивного диалога с Киевом.

Блокада столицы дальнобойщиками

Несмотря на легкий мороз в Киеве в среду, 12 февраля, Ассоциация международных автоперевозчиков Украины устроила акцию протеста под Кабинетом министров, затруднив движение транспорта в центре столицы. Дальнобойщики также попытались заблокировать въезды и выезды из города, буквально взяв столицу в окружение.

Протестующие требовали отменить электронную систему бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года.

По словам водителей, из-за нее на границе образовались многодневные очереди, а количество международных рейсов сократилось более чем на пять тысяч, что привело к финансовым потерям. Также под «горячую руку» попал министр инфраструктуры Владислав Криклий, отставки которого требовали дальнобойщики.

Ближе к вечеру разъяренные перевозчики добились встречи с представителями Мининфраструктуры и объявили о приостановке протестов.

На следующий день стороны заявили, что достигли компромисса: оставить в силе сервис электронного бронирования разрешений, но существенно его доработать. В частности, создать критерии, по которым система не позволяла бы бронировать разрешения тем лицами, которые фактически не осуществляют перевозки. В результате система будет подтверждать, что перевозчик легальный, платит налоги, осуществляет рейсы, а не бронирует разрешения, чтобы их потом продать.

Также правительство пообещало поднять вопрос с рядом стран по увеличению объемов квот для украинских перевозчиков. В последние годы Украина испытывает дефицит разрешений на перевозку, в частности, в Польшу и Чехию. Однако, пока никакой конкретики разрешения проблемы не было.

Новая неделя принесет теплую, почти весеннюю погоду в большинство областей Украины, а Верховная Рада возобновит работу в сессионном зале. Депутаты продолжат рассматривать поправки ко второму чтению резонансного законопроекта о рынке земли. Пока есть сомнения в том, что пропрезидентское большинство сумеет без «турборежима» довести за пять рабочих дней закон до финального голосования.

Еще на следующей неделе Госстат планирует представить очередной отчет о демографической ситуации в стране. В январе в аналогичном отчете утверждалось, что в Украине проживает 41,9 миллиона человек, но 23 января министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Госреестра физических лиц - плательщиков налогов. По его словам, в Украине сейчас проживают 37 млн 289 тысяч человек. Интересно, каким будет свежий подсчет Государственной службы статистики?

Анна Нагорная