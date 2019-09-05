Разогнаться до сорока: покажет ли украинская экономика рекордный рост

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук сразу после вступления в должность назвал ключевой задачей своего правительства обеспечение стремительного роста национальной экономики - минимум на сорок процентов в ближайшие пять лет.

«Это очень амбициозная, но реалистичная задача. У нас есть серьезная команда для этого в Министерстве экономики», - заявил глава Кабмина, обещая попутно создать миллион новых рабочих мест.

Основными драйверами такого роста глава правительства назвал повышение продуктивности труда за счет образования и технологий, а также привлечение иностранных инвестиций.

Озвученная цель – своевременная и благородная, поскольку только быстро растущая экономика позволит перекрыть бюджетный дефицит, погасить долги и повысить стандарты жизни украинцев. И, на первый взгляд, эта задача вполне достижима. Однако, в то же время, важно понимать, что сегодня мировая экономика стоит на пороге рецессии, и грядущий экономический кризис не сможет обойти стороной наше государство, тем самым вмешавшись в амбициозные планы главы Кабмина.

Пока официальные прогнозы остаются неизменными: государственный бюджет Украины на текущий год предполагает рост экономики на три процента, Национальный банк - в таких же пределах. Чуть более сдержаны в своих оценках ключевые кредиторы нашей страны - Международный валютный фонд и Всемирный банк, ожидающие роста реального ВВП Украины в текущем году на 2,7 процента.

В связи с этим возникает логичный вопрос: реалистичны ли заявления об ожидаемом сорокапроцентном росте?

Не прогреешь – не поедешь

Эксперты сдержаны в оценках того, насколько осуществимы планы нового правительства.

Как пояснил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, для достижения поставленной задачи украинская экономика должна в течение пяти лет расти минимум на семь процентов ежегодно.

«Это означает, что у нас должно сильно увеличиться количество рабочей силы, с чем будет сложно. Или существенно вырасти производительность труда, что возможно при условии значительных иностранных инвестиций и импорта технологий», - говорит эксперт.

Ключевыми шагами для привлечения необходимого объема инвестиций он называет масштабную приватизацию государственного имущества, открытие рынка земли, существенную дерегуляцию и вывод экономики из тени.

«Отдельно я бы обратил внимание на огромный потенциал детенизации экономики. Судя по тем данным, которые публикует Минэкономики, треть ВВП в 2018 году находилось в тени», - добавил Паращий.

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Эксперты Центра экономической стратегии, в свою очередь, также сформулировали десять ключевых инициатив для обеспечения быстрого и устойчивого развития экономики. Среди них: трехлетнее бюджетное планирование, ревизия бюджетных расходов, независимость НБУ с продолжением политики инфляционного таргетирования и гибкого курсообразования.

Еще в этом перечне - введение режима свободного финансового рынка между Украиной и Евросоюзом, запуск большой приватизации, продолжение реформы корпоративного управления в госкомпаниях и открытие рынка селхозземель с 2020 года.

Кроме того, в списке инициатив числятся интеграция энергетической системы Украины с европейскими электрическими сетями, успешное завершение запланированных реформ образования и здравоохранения, активное привлечение граждан к рынку труда и дружеская миграционная политика для притока рабочей силы в нашу страну.

Выстрел в ногу инвестору

Наряду с реализацией полезных инициатив для ускорения экономического роста эксперты призывают воздержаться от опрометчивых шагов, оказывающих диаметрально противоположный эффект.

К примеру, на днях сотрудники Службы безопасности в очередной раз провели осмотр на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», к которому привлекли специалистов экологической инспекции и Госпродпотребслужбы, но не допустили представителей самого предприятия, лишив их возможности оценить проводимые действия.

Специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса после этих событий прогнозирует неприятный резонанс, шумиху в иностранной прессе и негативную реакцию инвесторов.

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«Инвестор будет жаловаться. Кричать. В Financial Times об этом напишут. Инвесторы получат сигнал, что в Украине их не ждут. И что ничего тут не изменилось. И не придут», - подчеркивает эксперт, предрекая, что теперь «АрселорМиттал» вместо запланированных инвестиций, наоборот, может вывести из страны миллиарды долларов, что негативно скажется на курсе гривни.

Властям необходимо вынести урок из сложившейся ситуации. Во избежание повторения ошибок нужно ликвидировать давление правоохранителей на бизнес и упростить ведение предпринимательской деятельности в нашей стране, тем самым способствуя созданию благоприятного инвестиционного и бизнес-климата.

Побочный эффект

Ожидая прорывного экономического роста, важно понимать, что полученными бонусами придется поделиться. Речь о выплатах по деривативам, выпущенным в ходе реструктуризации государственного долга Украины в 2015 году. Согласно условиям выпуска, при росте ВВП нашей страны на уровне выше трех процентов после 2020 года держатели этих ценных бумаг будут претендовать на щедрое вознаграждение.

«Если правительство все-таки «выполнит» план по росту экономики, то только в 2022-2026 годах Украина будет вынуждена заплатить где-то девять миллиардов долларов держателям варрантов, которые были выпущены на сумму три миллиарда», - предупреждает Паращий, призывая правительство как можно скорее договориться о выкупе этих бумаг.

Меж тем, такая покупка уже не будет дешевой. Озвученные правительством планы укрепить национальную экономику подогрели рынок, и котировки варрантов выросли до исторического максимума в 93 процента от номинала. Но пока эти котировки все равно остаются ниже номинальной стоимости и подтверждают сомнения держателей бумаг в получении дохода. Иными словами, инвесторы еще не в полной мере уверены в том, что Украина сможет достичь ежегодного роста ВВП на уровне выше трех процентов. Разумеется, о доверии к прогнозам в семь процентов пока говорить даже не приходится.

Может быть, загвоздка в том, что озвученные шаги для ускорения роста, включая приватизацию, дерегуляцию, запуск рынка земли и снижение давления силовиков на бизнес, - идеи совершенно не новые. И заявления о намерении воплотить их в жизнь украинцы, так же, как и иностранные инвесторы, слышат уже не первый год.

Дело за малым - наконец приступить к непосредственной реализации. Дорогу осилит идущий.

Ольга Гордиенко