Баланс недели: экономика ускоряется, правительство снижает электротарифы для промпредприятий, а нерезиденты ставят на паузу покупку гособлигаций

Третья неделя августа выдалась спокойной - экономическая жизнь страны замерла. И пока часть украинцев отдыхает на пляжах, а часть, кляня накрывшую значительную часть территории Украины волну холода и дождей, начала доставать из шкафов осенние вещи, из отпуска вышел премьер-министр Владимир Гройсман. Уходящий в конце августа в отставку в связи с избранием нового парламента глава правительства в среду провел заседание своего Кабинета - первое после двухнедельного перерыва.

На нем премьер потребовал от Минэнерго и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принять меры по снижению тарифов на электрическую энергию для крупных промышленных потребителей. Ранее промышленники пожаловались на подорожание электроэнергии на 20 процентов после запуска нового рынка электрической энергии 1 июля.

Гройсман отметил, что означенного снижения также требует президент Владимир Зеленский. В результате, Кабинет министров внес изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, которое позволяет снизить тарифы для крупных промышленных потребителей, а НКРЭКУ одобрила снижение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии.

Но резонанс вызвало другое решение правительства - о возложении на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» обязательств по продаже природного газа Луганской ТЭС, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову, по специальной цене - на 40 процентов ниже, чем действующая цена газа для населения.

Стоит отметить, что Луганская теплоэлектростанция, которая является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области, осталась без своего основного топлива - угля из-за отсутствия поставок из России вследствие введенных северной соседкой ограничений на поставки топлива в Украину. Пять лет назад путинская Россия оккупировала восточную часть украинского Донбасса, захватила десятки предприятий, включая угольные шахты. В результате всего происходящего - Луганская станция была вынуждена перейти на использование резервного топлива - более дорогого газа.

Решение правительства вызвало критику со стороны экспертов, «Нафтогаза» и представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, который подчеркнул, что проблемы с поставками энергоресурсов периодически испытывают и другие коммунальные предприятия, однако, право на льготную цену получила только компания энергохолдинга ДТЭК.

В то же время, по данным «Нафтогаза», данное решение правительства привело бы к потерям бюджета в размере 300 млн гривен ежемесячно.

Кроме вопросов энергетики, на уходящей неделе Кабмин не оставил без внимания и экологическую сферу. Правительство решило ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, реформа этой структуры назрела давно и ставит целью не только сменить название контролирующей структуры, но и привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду, и предоставить им условия для полноценных действий.

Кабмин также утвердил условия концессии портов «Херсон» и «Ольвия», что позволит привлечь дополнительные инвестиции в их развитие. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, предварительно заявки на концессию уже подали более двадцати крупных иностранных и украинских компаний.

Еще правительство одобрило проект письма в Европейский инвестиционный банк относительно развития аграрной инфраструктуры на сумму 250 млн долларов. Это позволит привлечь финансовые ресурсы для развития частного сектора, улучшит энергоэффективность производств, усилит позиции отечественных сельскохозяйственных предприятий на внешних рынках.

Экономика ускоряется

На уходящей неделе Госстат порадовал хорошими новостями об ускорении роста национальной экономики во втором квартале 2019 года в годовом выражении до рекордных для последних лет 4,6% с 2,5% кварталом ранее.

К предыдущему кварталу экономика страны выросла на 1,6 процента, что также является рекордом, начиная с четвертого квартала 2016 года.

Государственная служба статистики также сообщила, что на фоне опережающих темпов роста импорта над экспортом дефицит внешнеторгового баланса страны в первом полугодии вырос в 1,7 раза – до 1,6 млрд гривен. В частности, импорт товаров и услуг в Украину за полгода увеличился на 7,9 процента - до 31,1 млрд долларов, а экспорт – на 5,9 процента, до 29,5 млрд долларов.

Кроме того, дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,4 раза – до 3,7 млрд долларов, а профицит внешней торговли услугами - на 13 процентов, до 2,9 млрд долларов.

Госстат также зафиксировал ускорение инфляции в июле в годовом выражении. Цены выросли по сравнению с июлем прошлого года на 9,1 процента, тогда как в июне текущего года этот показатель составлял 9 процентов в годовом выражении.

В то же время, снижение цен в июле по сравнению с предыдущем месяцем составило 0,6 процента после падения на полпроцента в июне к маю. По сравнению с декабрем 2018 года потребительские цены выросли на три процента.

Отмечается, что в июле в годовом выражении наибольший рост цен вновь зафиксирован на овощи – 30,7 процента, а также на железнодорожный пассажирский транспорт – 25,2 процента, услуги канализации – 21 процент, хлеб – 20,7 процента.

В Национальном банке заявили, что обнародованные Госстатом данные превысили его прогнозы. Ускорение инфляции обусловлено более высокими темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

«Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны продуктов питания, в частности, вследствие неблагоприятных погодных условий», - отметили в НБУ.

Между тем, в центробанке подчеркнули, что базовая инфляция, как и в предыдущие месяцы, соответствует прогнозам. Фундаментальное инфляционное давление в целом также соответствует ожиданиям НБУ.

Иностранцы поставили на паузу скупку ОВГЗ

Еще одним важным событием уходящей недели стало размещение Министерством финансов на плановом аукционе гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое привлекло в госбюджет 1,965 млрд гривен. В Минфине уточнили, что размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

В то же время, вложения нерезидентов в ОВГЗ по итогам еженедельного аукциона не изменились и остались на уровне 87,7 млрд гривен. Тогда как предыдущие пять месяцев – с начала марта – иностранные инвесторы непрерывно наращивали вложения в украинские гособлигации, скупая их на каждом аукционе. Таким образом, по сравнению с началом года текущий объем вложений нерезидентов в государственные бумаги вырос в четырнадцать раз. Объем ОВГЗ в портфеле иностранцев составляет 11 процентов от их общего объема в обороте, в то время, как на начало года этот показатель составлял менее одного процента.

По словам старшего аналитика «Райффайзен Банка Аваль» Михаила Ребрика, ослабление спроса нерезидентов на гривневые гособлигации связано с общим снижением аппетита к риску и оттоку инвестиций из активов развивающихся стран на фоне усиления политической и финансовой турбулентности, а также с традиционным для августа снижением инвестиционной активности на мировых рынках.

Аналитик отметил, что из-за политической и финансовой турбулентности, спрос на государственные бумаги, возможно, в меньшем объеме ожидается осенью.

«Перспективы спроса на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов далеко не столь очевидно пессимистичны. Еще рановато посыпать голову пеплом. Но в целом, с большой степенью вероятности, на фоне общего усиления политической и финансовой турбулентности, осенью спрос на гривневые ОВГЗ будет несколько слабее, чем в последние месяцы», - сказал эксперт.

Ребрик считает, что тренд на снижение ключевых ставок в США и ЕС, вероятно, будет поддерживать аппетит инвесторов к риску, ориентируя потоки международных капиталов с более турбулентных рынков развивающихся стран в украинские финансовые инструменты.

Хороший урожай зерновых и амбициозные планы «Укрзализници»

На уходящей неделе Минагропрод сообщил, что уборка аграриями ранних зерновых и зернобобовых – пшеницы, ячменя, ржи, овса и гороха – подходит к концу. По состоянию на 14 августа, в стране намолочено 38,3 млн тонн зерна с площади 9,8 млн га, или 98 процентов к общему прогнозу. Наибольшая урожайность была зафиксирована в Одесской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Аграрии говорят, что во многих регионах страны урожайность ранних зерновых выше прошлогодней и лучше качество зерна. Это позволяет рассчитывать на повторение рекордных урожаев последних лет.

В аграрном ведомстве отчитались и о показателях экспорта зерновых, который к 14 августа увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 5,6 млн тонн, что является хорошим результатом.

Большие объемы урожая означают и большую нагрузку на железнодорожную логистику. Поэтому одним из важных вопросов остается повышение эффективности логистики и уровня взаимодействия аграрных производителей с госкомпанией «Укрзализныця». Пока у аграриев и зернотрейдеров есть много нареканий на работу железной дороги.

Между тем, глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов сообщил в интервью агентству УНИАН, что госкомпания намерена в конце 2019 – начале 2020 года начать второй этап сотрудничества с американской General Electric, который предусматривает поставку в Украину 40 тепловозов. «Укрзализниця» также планирует увеличить в течение пяти лет долю на рынке грузовых вагонов до 50 процентов с сегодняшних 40 процентов.

Компания также намерена разработать более продвинутые модели пассажирских вагонов и увеличить их парк на 15-20 процентов, чтобы решить проблему с нехваткой билетов на праздники и выходные. Еще среди планов «Укрзализници» - возобновление в 2020 году маршрута «Киев-Берлин».

Кравцов также рассказал, что компания участвует в международном тендере по производству вагонов для одной из европейских стран.

Для активных туристов уходящая неделя принесла еще одну хорошую новость. Крупнейший оператор перевозок в Европе – немецкая компания FlixBus и украинский автобусный перевозчик Gunsel объявили о запуске с 19 августа совместных перевозок из Киева в Варшаву, Прагу и Вроцлав. По словам генерального директора FlixBus в Польше и Украине Михала Лемана, в результате эта европейская транспортная компания будет работать на восьми новых маршрутов из Украины в Европу.

В связи с тем, что на календаре уже середина августа, Минфин активизировал подготовку проекта госбюджета на 2020 год и обратился в Национальный банк за уточненным прогнозом курса гривни.

Как написала глава ведомства Оксана Маркарова в Facebook, Минфин и главные распорядители движутся в соответствии с графиком бюджетного процесса, чтобы новое правительство могло вовремя подать проект госбюджета после назначения. Согласно Конституции, проект основного финансового документа страны должен быть подан правительством на рассмотрение Верховной Рады до 15 сентября.

Маркарова напомнила, что правительство утвердило прогноз развития Украины на три года, однако с учетом результатов работы за семь месяцев 2019 года Минфин направил запрос в НБУ для уточнения прогноза курса нацвалюты на ближайшие три года.

Следующая неделя, скорее всего, также не будет богатой на экономические события. Пока страна будет готовиться к празднованию Дня независимости, Минфин продолжит работу над проектом госбюджета на 2020 год, правительство проведет очередное заседание, а Госстат обнародует данные о промышленном производстве за семь месяцев.

Елизавета Доронцева