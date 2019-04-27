Баланс недели: бизнес озвучил пожелания Зеленскому, Госстат сообщил о росте промпроизводства, а Нацбанк снизил учетную ставку

В последнюю рабочую неделю апреля Центральная избирательная комиссия подвела итоги второго тура президентской гонки, согласно которым новым главой государства после майской инаугурации станет 41-летний шоумен и актер Владимир Зеленский. За него проголосовали 73% избирателей, что является максимальным показателем поддержки за всю историю независимости нашей страны.

Европейская Бизнес Ассоциация, инвесткомпания Dragon Capital и Центр экономической стратегии через несколько дней после второго тура обнародовали результаты опроса иностранных инвесторов об ожиданиях от новоизбранного президента. По их мнению, первоочередными шагами должны стать эффективная борьба с коррупцией, назначение реформаторов с высокой репутацией на ключевые государственные должности, а также ограничение влияния олигархов на принятие государственных решений.

«И внешние (1,2% ВВП), и внутренние инвестиции (17% ВВП) находятся на очень низком уровне, который не позволяет ускорить экономический рост и сократить отставание Украины от западных стран-соседей. Надеемся, что новый президент и Верховная Рада направят свою энергию, в первую очередь, на установление верховенства права, борьбу с коррупцией и ограничение влияния олигархов», - заявил президент ЕБА, генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Кроме того, инвесторы выразили надежду на быстрое достижение договоренностей с ключевым кредитором нашего государства - Международным валютным фондом по следующему кредитному траншу. Среди факторов, которые могут негативно повлиять на инвестиционные и бизнес-процессы, бизнесмены назвали возможное отклонение власти от западного геополитического вектора.

С опрошенными зарубежными инвесторами соглашаются ведущие украинские финансовые эксперты. По их мнению, дальнейшее сотрудничество с МВФ станет определяющим фактором в вопросе стабильности национальной валюты.

«Сейчас победа Зеленского никакого влияния на курс гривни не окажет. Она была предсказуемой, и все давно в цене. В среднесрочной перспективе курс гривни будет зависеть от того, сохранится ли сотрудничество с МВФ. Если нет - все будет очень нестабильно, и если мы потеряем МВФ, то оценки уже не имеют значения, ведь для нас это - путь в направлении дефолта», - отметил в комментарии УНИАН специалист Dragon Capital Сергей Фурса.

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что их команда рассчитывает на продолжение сотрудничества с Фондом и успешный пересмотр программы. А также ожидает от правительства выполнения своих обязательств перед МВФ, несмотря на грядущие парламентские выборы.

Между тем, несмотря на эти заверения, предоставление Украине очередного транша остается под вопросом.

Финальное решение Международный валютный фонд примет после прибытия миссии, которая, по словам главы НБУ Якова Смолия, ожидается в середине мая. Однако Украина до сих пор не выполнила ряд важных условий. В частности, наша страна так и не смогла до конца текущего месяца принять закон о «сплите» - разделении функции Нацкомфинуслуг между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также завершить реформу Государственной фискальной службы.

Фискальная турбулентность

На уходящей неделе реформа Государственной фискальной службы, предполагающая разделение ведомства на налоговое и таможенное подразделения, вышла на новый этап.

Во вторник конкурсная комиссия, несмотря на многочисленные попытки срыва, провела заключительную фазу отбора на должность главы Государственной налоговой службы. Руководителем новосозданной организации, как и прогнозировали эксперты, станет нынешний заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Тем временем, проходивший одновременно конкурс на пост главы Таможенной службы заблокирован судами. Наиболее перспективным кандидатом на эту должность является замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов, известный своими свежими реформаторскими взглядами. Однако «контрабандная мафия» (как ее назвал премьер-министр Владимир Гройсман), не желающая делиться лакомым куском пирога, руками судей киевского Окружного админсуда вмешалась в проведение конкурса.

Инициаторами его блокировки выступили бывший глава ГФС, скандально известный обладатель клетчатого одеяла Роман Насиров, народный депутат Андрей Антонищак и бывший руководитель Харьковской налоговой администрации Станислав Денисюк.

Кабинет министров Украины, возмущенный действиями сторонников таможенных теневых схем, подал встречное ходатайство об отмене решения остановить конкурс. Однако в четверг стало известно, что судья в обжаловании этого решения отказал.

«Судья админсуда отказал в отмене постановления в обеспечении иска относительно запрета конкурса на должность главы таможни. Таким образом, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии. Будем апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни», - написала на своей странице в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

Дальнейшая судьба конкурса остается неизвестной. А значит, Украина не успела выполнить данное международным партнерам обещание до мая завершить комплексную реформу фискального ведомства. Это в очередной раз доказывает, что в нашей стране любой реформе, которая вмешивается в коррупционные потоки, суждено натолкнуться на масштабное противодействие. Удастся ли команде новоиспеченного президента разорвать этот порочный круг, покажет время.

Изначально предполагалось, что реорганизация ГФС позволит повысить эффективность и прозрачность работы фискальных органов, ликвидировать рассадник коррупции, повысить качество предоставляемых услуг гражданам.

Промышленность пошла в рост

Важной экономической новостью уходящей недели стал отчет Государственной службы статистики о результатах работы отечественной промышленности в марте. Так, после падения в предыдущем месяце аналитики зафиксировали рост промпроизводства – на 2,1% в годовом выражении. Месяцем ранее падение показателя составило 1,8%.

Наибольший рост относительно прошлого года Госстат зафиксировал в производстве мебели и другой продукции, ремонте и монтаже машин – 12,9%, производстве резиновых, пластмассовых изделий и другой неметаллической минеральной продукции – 12,4%, металлургическом производстве, кроме машин и оборудования - 8,9%. Тогда как наибольшее падение продемонстрировали производство электрического оборудования – 19,2%, текстильное производство – 10,3%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 8,1%, добыча каменного и бурого угля – 3,8%.

Результаты работы промышленных предприятий оказывают непосредственное влияние на национальную экономику. По подтвержденным на уходящей неделе прогнозам Национального банка, по итогам 2019 года реальный ВВП Украины вырастет на 2,5% при показателе инфляции на конец года в 6,3%.

Оптимистичный Нацбанк

Другим важным экономическим событием на предпасхальной рабочей неделе стало очередное заседание правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение начать цикл снижения учетной ставки. Так, с 26 апреля регулятор понизил ставку на 0,5 процентных пункта до 17,5% годовых – впервые за последние два года.

Как отметили в НБУ, этому способствовала стойкая тенденция к замедлению инфляции, которая в марте составила 8,6%.

По информации Нацбанка, дальнейшие шаги по снижению учетной ставки будут зависеть от «реализации инфляционных рисков и улучшения инфляционных ожиданий». Негативное влияние могут оказать растущая неуверенность в год президентских и парламентских выборов, рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, усиление геополитической напряженности, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года в результате строительства Россией обходных газопроводов, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны РФ.

Однако несмотря на существующие риски, на данном этапе НБУ сохранил прогноз по инфляции на конец года. При этом прогнозы на 2020 и 2021 годы также остались неизменными: в 2020 году ожидается рост экономики на 2,9% при инфляции 5%, в 2021 году - рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.

Кроме того, в ходе своего заседания, правление банка приняло решение улучшить прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года – до 21,2 миллиарда долларов с 20,6 миллиарда долларов, прогнозируемых ранее. Также в НБУ оптимистично смотрят на показатели следующих лет - прогноз на 2020 год улучшен до 21,9 миллиарда долларов с 21,4 миллиарда долларов, на 2021 год – до 21,8 миллиарда долларов с 21,4 миллиарда долларов.

А еще регулятор улучшил прогноз платежного баланса, снизив показатель его ожидаемого дефицита по итогам 2019 года до 0,3 миллиарда долларов.

Рада вспомнила об экономике

Говоря об итогах уходящей недели нельзя обойти стороной работу украинского парламента, который после длительной и ожесточенной борьбы все же смог собрать голоса для принятия исторического языкового закона и перейти к рассмотрению других важных инициатив, в том числе, экономических.

Так, в четверг, 26 апреля, депутаты приняли закон, которым вдвое ужесточается ответственность за незаконную вырубку леса.

До принятия этого документа «черные лесорубы» могли понести уголовную ответственность только в случае нанесения ущерба лесному хозяйству на сумму не менее двух миллионов гривен, то есть, осуществить вырубку на площади не менее одного гектара. Таким образом, законом был снижен порог, который является условием для уголовного наказания. Кроме того, закон вдвое ужесточил административную ответственность за незаконную вырубку.

Однако лесное хозяйство – не единственная сфера, оказавшаяся в центре внимания народных избранников накануне длительных выходных.

Украинский парламент принял закон, предусматривающий переход от «зеленого» тарифа к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики с 2020 года. Предполагается, что этот документ позволит создать конкурентные условия и поддержать проекты по строительству объектов возобновляемой энергетики.

Кроме того, народные депутаты проголосовали за принятие в первом чтении проекта закона о режиме общего транзита с 35 европейскими странами. В случае его окончательного принятия, Украина сможет применять европейские транзитные правила и использовать единую таможенную декларацию, что ускорит и удешевит процесс перемещения товаров. Этим документом значительно сокращается количество таможенных формальностей.

В целом, уходящая неделя оказалась насыщенной экономическими событиями. Впереди – пять официальных выходных дней, приуроченных к празднованию православными христианами Пасхи. Поэтому первая неделя последнего месяца весны обещает быть наполненной маевками, пикниками и едва ли принесет важные экономические новости.

Надежда Бурбела