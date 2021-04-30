Юрист во главе Минэнерго: что принесет отрасли "новая метла"

Верховная Рада конституционным большинством в 305 голосов назначила министром энергетики Украины юриста, выходца из «Энергоатома» Германа Галущенко, который пообещал снизить тарифы на газ и электроэнергию, а также вывести энергетику из кризиса. УНИАН разбирался, что стояло за этим назначением и сумеет ли новый главный энергетик страны выполнить обещания.

В Украине наконец-то появился полноценный новый министр энергетики, которым стал выходец из Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» Герман Галущенко.

Верховная Рада 29 апреля проголосовала за его кандидатуру конституционным большинство в 305 голосов при необходимом минимуме в 226 голосов, что стало нетривиальным событием для последнего времени.

Ведь, в течение года в министерстве сменилось три руководителя, ни один из которых так и не стал полноценным министром, последний из которых - Юрий Витренко, возглавивший накануне Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины», дважды потерпел фиаско в зале парламента, где за его назначение банально не хватало голосов.

В свою очередь Галущенко назначили подозрительно быстро: 28 апреля его кандидатуру утвердили в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а уже 29 апреля – в парламенте.

Герман Галущенко заслуженный юрист Украины. С мая 2020 года занимал пост вице-президента «Энергоатома», а в 2013-2014 годах - пост исполнительного директора по правовому обеспечению госкомпании.

В предыдущие годы он работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, занимал должности заместителя руководителя департамента Администрации президента, директора департамента судебной работы Министерства юстиции.

За прошлый год новый глава Минэнерго задекларировал более 5 миллионов гривень дохода, из которых 1,8 миллионов гривень - его зарплата в «Энергоатоме».

На банковских счетах министр держит 855,3 тысяч гривень, 112,6 тысяч долларов. В перечне недвижимости он задекларировал дом площадью 319,7 квадратных метров в Киевской области и квартиру площадью 45,5 квадратных метров в Киеве, квартиру совместной собственности в Киеве площадью 64,3 кв. м.

Официально представление о его назначении подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако, как сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, рассмотреть кандидатуру Галущенко на должность главы Минэнерго предложил Офис президента, так как, по его словам, новоназначенный министр был участником рабочих совещаний по энергетике и зарекомендовал себя как профессионал.

По информации украинских СМИ, новоназначенный министр близок к первому помощнику президента Сергею Шефиру.

Поддержка парламента

Кандидатура нового министра получила поддержку политиков из разных политических лагерей. Наибольшее количество голосов за парламентское назначение Галущенко дала фракция «Слуга народа» – 227, обеспечив таким образом позитивный результат и без голосов других партий. «Оппозиционная платформа – За жизнь» дала 20 голосов, «Батькивщина» - 17, «За майбутнє» - 14, «Довіра» - 19, а также за него проголосовало 8 внефракционных депутатов.

В то же время оппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» не дали ни одного голоса за его назначение, аргументируя это решение тем, что Галущенко, якобы, замешан в коррупционных скандалах, а также имеет связи с Андреем Деркачем, который с января этого года находится по санкциям США.

Сам Галущенко опровергает свои связи с Деркачем и обвинения в коррупции.

«Все истории о моих связях с олигархатом, в частности, с Деркачем, являются абсолютным фейком. Поэтому давайте прекращать все эти истерии. Если есть вопросы и желание доказать, то, пожалуйста, есть масса возможностей показать приказ Деркача о моем назначении в «Энергоатом». Найдите его. Покажите решение суда, где я вписан как представитель, адвокат Деркача.», - заявил Галущенко перед назначением в парламенте.

В ходе обсуждения в Раде кандидатуры нового министра энергетики большинство депутатских вопросов касались будущей тарифной политик, в частности, необходимости возвращения льготного тарифа для населения в 90 копеек за первые 100 киловатт, который был отменен правительством в конец прошлого года с целью снизить многомиллиардный дефицит средств на рынке электроэнергии.

Галущенко на все подобные вопросы отвечал уклончиво, пообещав сделать все возможное, чтобы защитить уязвимые слои населения.

«Мы работаем в рамках нового ПСО (специальные обязательства по обеспечению населения электроэнергией по заниженному тарифу - УНИАН), чтобы найти механизм. Сейчас даже не вопрос, возвращаем ли мы эти 100 кВт. Вопрос в том, что мы найдем механизм, как снизить для определенных слоев населения. Это может быть не 100 кВт, а более драматическое решение по уменьшению», - ответил Галущенко на вопрос депутатов о необходимости снижения тарифов для населения.

В свою очередь парламентарий Гео Лерос сказал Глущенко о том, что в полиции сейчас расследуется криминальное производство по факту якобы незаконного завладения им средствами «Энергоатома», что стало для нового министра новостью.

«Это для меня новость, что я фигурирую в криминальном деле. Если это есть, то должны происходить следственные действия: меня кто-то должен был вызвать, уведомить. Если это будет, то давайте будем общаться», - сказал Глущенко.

Обещания нового министра

За последние годы в украинской энергетике накопилась критическая масса проблем, которые усугублялись из-за отсутствия полноценного министра энергетики в течение продолжительного времени. В своем выступлении перед парламентариями Галущенко очертил приоритетные задачи и подчеркнул, что без тесного сотрудничества с Верховной Радой радикально ситуацию изменить не удастся.

«Сегодня отечественная энергетика находится в очень тяжелом положении. Огромные долги, диспропорции на рынке электроэнергии, незавершенность интеграции энергосистем с ЕС, высокая энергоемкость украинских промышленных предприятий, колебания цен на газ зимой, теневой рынок горюче-смазочных материалов, многолетние проблемы угольной отрасли. Внешние угрозы в энергетике тоже требуют чрезвычайных усилий дипломатии, в том числе, в противостоянии «Северному потоку 2», интеграции украинских рынков газа и электроэнергии в ЕС, диверсификации поставок энергоносителей», - сказал Галущенко с парламентской трибуны.

Он отметил, что существенным вызовом для Украины является переход на климатическую нейтральность, ключевым элементом которого является отказ от использования ископаемых видов топлива.

«Эти проблемы нельзя решить точечными изменениями в законодательстве или только операционной деятельностью министерства. Поэтому любой министр, который был до этого или придёт в будущем, он ничего не сможет сделать без взаимодействия с Верховной Радой… Должна быть консолидированная, общая работа. Мою главную задачу на должности министра я вижу в том, чтобы наладить это сотрудничество и вместе решать критические проблемы, которые сложились в энергетике», - отметил он.

Новые тарифы

Галущенко также не обошел тему тарифов, пообещав найти способ снизить стоимость энергоресурсов для уязвимых слоев населения.

По его словам, Минэнерго представит до 1 июля 2021 года новую модель специальных обязательств (ПСО) по обеспечению электроэнергией населения, в том числе, рассматривается вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

«Рынок энергетики не должен быть игрой с нулевой суммой, когда один вид генерации выживает за счет другого, когда стремление генерации заработать убивает промышленность, а спекуляции с ценами изымают последние деньги из карманов граждан. Тарифы на электроэнергию и газ нужно не повышать, а искать пути, как их снизить для уязвимых слоев населения. Для этого есть возможности и ресурсы, и делать это можно рыночными методами, а не административными. Такие возможности есть внутри рынков», - отметил он.

Небывалая поддержка Верховной Радой кандидатуры Галущенко, форсированные темпы его назначения, а также отсутствие у нового министра реальной программы действий вряд ли свидетельствуют о том, что власть наконец-то нашла идеального кандидата, способного вывести украинскую энергетику из кризиса.

Скорее всего, Галущенко в глазах президента, главы правительства и поддержавших его народных депутатов, которые представляют различные политические и экономические интересы, выглядит более-менее лояльным человеком, который не станет вести собственную игру и идти на радикальные шаги.

Сможет ли новый министр дать новый импульс украинской энергетике, которая застряла на полпути реформ, покажет лишь время.

Остается надеяться, что Герман Галущенко окажется темной лошадкой, которой хватит политической воли и менеджерской мудрости для реализации амбициозных задач. В противном случае, экономику Украины ожидают еще несколько лет стагнации.

Игорь Орел

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