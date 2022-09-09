10 стран Евросоюза требуют ввести ограничение на цены на газ для всех поставщиков.
Об этом сообщает Financial Times.
Как сообщает издание, некоторые страны-члены ЕС убеждены, что выделение России может подтолкнуть Владимира Путина к полному прекращению поставок в Европу.
По словам официальных лиц, среди стран-членов ЕС, которые выступают против предложения ввести ограничение исключительно на импорт российского газа - Италия, Польша и Греция.
Кремль пригрозил прекратить все поставки в Европу в случае введения ЕС предельного уровня цен на газ. Поставки российского газа в блок сократились примерно на 80% до 84 млн кубометров в день с начала вторжения России в Украину.
Ситуация с газом:
31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.
В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.
2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".
На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.
6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.
7 октября 2022 года появилась информация о том, что Еврокомиссия готова предложить предельную цену на российский газ.
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