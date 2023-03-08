Проанализированы действия ЕС для поддержки Украины и то, что можно еще сделать, отметил евродипломат.

Вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил в среду, 8 марта, что Украина должна выиграть войну, которую начала Россия, чтобы наступил мир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран-членов Евросоюза. Евродипломат сообщил, что сегодня министр обороны Украины Алексей Резников рассказал последнюю информацию о ситуации на поле боя и объяснил текущие военные потребности Украины.

"Мы знаем после заслушивания министра Резникова, что последующие недели и месяцы - в основном мы говорим о неделях - будут критическими, потому что военное положение на местах остается очень сложным, особенно в Бахмуте, где продолжаются упорные боевые действия", - сообщил Боррель.

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Также были проанализированы действия Евросоюза для поддержки Украины и то, что можно еще сделать.

"После заслушивания министра Резникова я думаю, что Украина имеет четкий сигнал - чтобы наступил мир, она должна выиграть войну. И именно поэтому мы должны продолжить поддерживать Украину", - заявил Боррель.

Помощь Украине от ЕС - что сегодня надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 марта, Жозеп Боррель предложил через Европейский фонд мира выделить еще 2 млрд евро на поддержку Украины. Цель выделения этих средств - удовлетворение потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах быстрыми темпами, наращивание производственных мощностей и уменьшение времени на производство боеприпасов в странах ЕС.

Боррель также сообщил, что до конца марта в рамках военной миссии Евросоюза будут подготовлены более 11 тысяч украинских военных.

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