Декабрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 75 центов, или на 0,9%, до 84,57 доллара.

Цены на нефть снизились в среду после того, как отраслевые данные показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось, хотя опасения по поводу предложения ограничили потери.

Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,03 доллара, или на 1,1%, до 92,49 доллара за баррель в 06:35 по Гринвичу после роста на 26 центов на предыдущей сессии.

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Декабрьские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 75 центов, или на 0,9%, до 84,57 доллара.

"Перспективы глобального экономического спада и более жесткой денежно-кредитной политики перевешивают вероятность сокращения предложения в последние недели", - такую причину называют аналитики ANZ Research.

Запасы сырой нефти в США выросли примерно на 4,5 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 21 октября, сообщают рыночные источники Reuters со ссылкой на данные промышленной группы Американского института нефти.

Это было выше ожиданий пяти аналитиков, опрошенных Reuters, которые в среднем ожидали увеличения примерно на 200 000 баррелей.

Хотя рост запасов сырой нефти усилило опасения относительно глобальной рецессии, которая приведет к сокращению спроса, текущие ограничения предложения удерживали цены в узком диапазоне.

"ОПЕК сокращает производство с ноября, и новые санкции ЕС в отношении российской нефти, которые будут введены в действие с декабря, должны быть позитивными для цен", - сказал Reuters Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Эмбарго на российскую нефть

31 мая страны ЕС достигли соглашения по эмбарго российской нефти.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года. Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует до 2023 года запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.