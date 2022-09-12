Возможное повышение цен может произойти из-за того, что ЕС "в основном перестанет покупать российскую нефть".

На фоне существенного сокращения объемов покупки ЕС российской нефти, граждане США могут почувствовать скачок цен на газ зимой.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

По словам министра, предложенное Западом ограничение цены на экспорт российской нефти разработано, чтобы удержать цены под контролем.

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"Это риск, и мы работаем над ограничением цены", — сказала Йеллен.

По ее словам, возможное повышение цен может произойти из-за того, что ЕС "в основном перестанет покупать российскую нефть" и введет запрет на услуги, позволяющие РФ транспортировать нефть танкерами.

Йеллен отметила, что ограничение цены направлено на снижение доходов, которые Россия могла бы использовать для ведения войны в Украине.

План ограничения цен, согласованный странами Большой семерки, требует от стран-участниц отказать в страховании, финансах, посреднических, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть и еще не определенную нефтепродукты.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

10 сентября появилась информация о том, что США, страны "Большой семерки" (G7) и ЕС вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути. Запрет начнет действовать с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года будет расширен.

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