На компании плохо сказалось сокращение поставок газа из России в Германию и рост оптовых цен.

Правительство Германии национализирует компанию Uniper. Крупнейшим импортер газа в стране понес огромные убытки из-за энергетического кризиса в Европе.

Об этом сообщает Sky news

Финская компания Fortum, которая контролировала Uniper, заявила, что ограничение поставок из России после полномасштабного вторжения в Украину привело к тому, что компания потеряла 8,5 миллиарда евро. Завершение сделки приведет к тому, что Германия фактически купит Fortum, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству Финляндии.

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Убытки Uniper возросли, потому что РФ сократила поставки газа в страны Европы, которые поддерживают Украину. В свою очередь это вызвало опасения по поводу закрытия предприятий по мере наступления зимы. Некоторые заводы в Германии уже работают не на полную мощность ради экономии.

Борьба за поставки привела к тому, что на прошлой неделе Берлин взял под свой контроль три принадлежащих России нефтеперерабатывающих завода, прежде чем в следующем году вступит в силу эмбарго на российскую нефть.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что национализация компании – необходимый шаг, потому что ситуация с поставками "значительно изменилась" с тех пор, как летом был обнародован пакет первой помощи, потому что Россия с тех пор остановила газопровод "Северный поток-1".

Как ранее сообщал УНИАН, после пяти месяцев полномасштабного вторжения России в Украину крупнейший немецкий партнер "Газпрома" энергетическая компания Uniper договорилась с правительством Германии о финансовой помощи в размере 15 миллиардов евро.

Стабилизационный пакет состоит из трех основных этапов. Первый этап предполагает выкуп Германией 30% акций Uniper SE за 267 миллиона евро. Второй - дополнительное вливание Германией 7,7 миллирда евро в капитал Uniper. Третий этап предполагает увеличение кредитной линии германского государственного банка KfW на 7 миллиардов евро для поддержания ликвидности. 5 сентября компания прекратила поставки газа из России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. В связи с этим спотовые цены на газ в Европе поднялись почти на 10%, до 209 евро за МВт-ч – это больше чем 2 190 долларов за тысячу кубометров.

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