Крупнейшая экономика Европы ищет альтернативные источники и способы сокращения потребления газа.

Экономика Германии уже сокращается и, вероятно, ухудшится в зимние месяцы из-за сокращения или нормирования потребления газа.

Об этом говорится в заявлении центрального банка страны.

В связи с тем, что Россия, поставлявшая около 40% газа в Европейский Союз до войны в Украине, перекрыла трубопровод, по которому это топливо направлялось в Германию. Теперь крупнейшая экономика Европы ищет альтернативные источники и способы сокращения потребления.

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Бундесбанк заявил, что экономика, вероятно, сократится, даже если избежать прямого нормирования, поскольку компании сокращают или останавливают производство.

"Экономическая активность может несколько снизиться в этом квартале и заметно снизится в осенние и зимние месяцы", — заявил центральный банк.

Однако он предупредил, что не ожидает реализации неблагоприятного сценария, опубликованного в июне, согласно которому экономика сократится на 3,2% в 2023 году.

Напомним, в Германии не верят в возобновление энергетического партнерства с Россией.

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