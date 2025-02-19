Экспорт вырос на прошлой неделе, но разгрузка танкеров, попавших под санкции, остается огромной проблемой.

Россия покупает новые танкеры и перекидывает грузы с судна на судно, чтобы сохранить основные объемы экспорта нефти. Однако доставка грузов клиентам остается проблемой, поскольку суда вынужденно простаивают.

Издание Bloomberg пишет, что по меньшей мере пять новых танкеров помогли увеличить поставки из тихоокеанского порта Козьмино на прошлой неделе. Еще шесть стоят на якоре у терминала в ожидании загрузки.

С учетом того, что из российских портов на Балтике также работают новые суда, а шторм, вызвавший перебои с поставками, миновал, средний четырехнедельный объем экспорта сырой нефти продемонстрировал самый большой скачок с апреля. Поставки за четыре недели, по состоянию на 16 февраля, выросли до 3,03 млн баррелей в день, что на 7% больше, чем на предыдущей неделе.

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Несмотря на скачок, грузоотправители все еще испытывают проблемы с разгрузкой нефти, в результате чего все чаще используются перевалки с судна на судно, чтобы освободить специализированные челночные танкеры.

Проект "Сахалин-2" привлек два новых судна - "Гэлакси" и "Вояджер" - для переброски своих грузов, поскольку его обычный челночный флот не в состоянии разгрузиться в Китае. Первое из этих судов также попало под санкции США.

На западе несанкционированные танкеры также стали нормой для поставок из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а суда, внесенные США в черный список, теперь практически ограничиваются перевозкой нефти из Мурманска. Все суда, которые направлялись в Индию, теперь изменили свое назначение - либо в Северный Китай, либо на возможные плавучие хранилища в районе устья Персидского залива. Ни один из санкционированных США танкеров, перевозящих российскую арктическую нефть, пока не пытался выгрузить свой груз в Индии или Китае.

Экспорт российской нефти - последние новости

22 января стало известно, что танкеры, которые ранее перевозили нефть из западных портов России, перебрасываются на восток для транспортировки нефти в Китай. В результате плата за перевозку российской нефти ESPO в Китай еще больше выросла.

Позже стало известно, что торговля российской нефтью с отгрузкой в Азии в марте остановилась, потому что стоимость фрахта танкеров, не попавших под санкции США, резко подскочила, потому что порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

При этом некоторые нефтепереработчики Индии пытаются сохранить импорт дешевой нефти из России. В то же время частные терминалы в Китае принимают нефть с танкеров, находящихся под санкциями США.

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