Нет счетчика, нет газа: какие новшества ожидают потребителей в 2021 году

С января 2021 года в Украине начнет действовать норма закона, которая позволит газовикам отключать от газоснабжения граждан, не имеющих счетчиков учета потребления топлива. УНИАН попытался разобраться: за чей счет можно установить приборы учета, и как не допустить массовых отключений потребителей от газовой трубы.

Многие украинцы уже знают, что только установленный счетчик позволяет оплачивать фактически потребленные объемы энергоресурсов.

Ярким примером является газ: те, кто установил прибор учета, не сталкиваются с проблемой доначисления в платежке, так называемых, «морозных коэффициентов». А также не платят за голубое топливо в периоды отсутствия в своих домах или квартира, в отличие от потребителей, которые рассчитываются за газ по прописанным нормам.

Несколько последних лет Украина ставит амбициозную цель: перейти на стопроцентный коммерческий учет потребленных энергоресурсов в каждом доме. Но в виду отсутствия эффективных государственных программ по установке счетчиков потребления ресурсов дело движется очень медленно.

Главная проблема – отсутствие устраивающих всех участников рынка источников финансирования и нежелание части граждан устанавливать счетчики, когда в стране действуют заниженные нормы потребления.

С приходом нового года некоторые украинцы могут пережить шок: в нашей стране начнет действовать норма закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», которая позволит отключать от газоснабжения тех граждан, которые не имеют приборов учета.

«Поставки природного газа с 1 января 2021 года для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется только для приготовления пищи, осуществляется только при условии его коммерческого учета», - гласит закон.

Министерство энергетики на запрос УНИАН сообщило, что в Украине не имеют счетчиков порядка 2,3 миллионов домохозяйств, а на их установку нужно потратить примерно три-пять миллиардов гривень в зависимости от типа и вида прибора.

Меж тем, пока не наступило время крайних мер важно разобраться, кто должен платить за установку счетчиков и каким образом не допустить массовых отключений потребителей от газоснабжения.

Кто оплатит покупку и установку счетчиков?

Как сообщила на запрос агентства УНИАН Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, действующим законом предусмотрено, что финансирование работ по оснащению населения счетчиками газа осуществляется за счет: компаний, занимающихся распределением природного газа на соответствующей территории, и средств соответствующего бюджета.

Интересно, что из бюджета фактически никто деньги на закупки счетчиков не тратит.

«По имеющейся в НКРЭКУ информации, финансирование за счет выделенных бюджетных средств не осуществлялась за период действия Закона, кроме города Шостка Сумской области», - отметил регулятор.

В Министерстве энергетики пояснили, что действующее законодательство предусматривает компенсацию населению расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа за счет тарифа на распределение газа.

«Бытовые потребители природного газа - физические лица (население) могут самостоятельно обеспечить установление индивидуальных приборов учета природного газа (индивидуальных счетчиков) с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются по тарифу на распределение природного газа», - сообщили УНИАН в профильном министерстве.

Соответственно, если бюджетные средства на эти цели не выделяются, то остается только один механизм бесплатной установки счетчика: за счет газораспределительных компаний - облгазов и горгазов.

Что говорят газовики?

Агентство УНИАН обратилось за комментарием в «Региональную газовую компанию», в которую входят 19 газораспределительных компаний нашей страны, но, к сожалению, так и не получило официального ответа.

Но публичная позиция газовых компаний по проблеме счетчиков известна: операторы ГРС заинтересованы в установке потребителям приборов учета, поскольку заниженные нормы газа каждый год приносят компаниям многомиллиардные убытки.

Многие годы облгазы жаловались на то, что из-за низкого тарифа на распределение газа средств на установку счетчиков катастрофически не хватает, а в тех городах, где все же предлагалась бесплатная установка, граждане зачастую сами этому препятствовали, например, не впускали в свои квартиры. Или даже портили уже установленные счетчики.

Действительно, периодически газораспределительные компании проводят программы по установке счетчиков. Однако, как показывает практика: гражданам нужно быть готовым заплатить даже за «бесплатную» услугу.

Жительница столичной многоэтажки Светлана рассказала УНИАН, что хоть ее дом и попал в программу по установке бесплатных счетчиков, ей все равно пришлось потратиться.

«Сам счетчик «Киевгаз» действительно установил бесплатно. Но, дополнительно пришлось заплатить пятьсот гривень за полметра труб и перемычку, поскольку счетчик нужно было поставить выше уровня, где заканчивались трубы на кухне. Плюс двести гривень мастеру в качестве «благодарности» за проделанную работу. Итого, получается - семьсот гривен на все. А если и за прибор платить, то это плюс до полуторы тысячи гривень», - рассказала киевлянка.

Есть большое сомнение, что украинцы, желающие пользоваться газом по заниженным нормам, добровольно потратят больше двух тысяч гривен на счетчик, чтобы перекрыть себе «газовую шару».

Значит, до конца года несколько миллионов потребителей, скорее всего, будут оставаться без счетчиков учета и рискуют быть отрезанными от газовой трубы.

Законодательные изменения

Чиновники и политики понимают, что просто так взять и отключить газ нескольким миллионам потребителей без счетчиков нельзя – пойдет буря негодования.

Чтобы решить эту проблему, за последние несколько недель в Верховной Раде были зарегистрированы два законопроекта, которыми предлагается продлить крайний срок установки счетчиков до, соответственно, 2023 и 2024 годов.

Примечательно, что ранее Министерство энергетики в своем законопроекте предложило парламентариям продлить срок установки счетчиков до октября 2021 года. Также министерство предлагало законодательно разрешить финансирование установки счетчиков за счет местных бюджетов. Но, не для всех граждан, а только для льготников и получателей субсидий.

Источники на газовом рынке рассказали агентству УНИАН, что в начале текущего года госхолдинг «Нафтогаз Украины» продвигал идею законодательного закрепления нормы о лишении субсидии, в случае отказа устанавливать счетчик. Но эта идея также пока не нашла поддержки у депутатов.

Верховная Рада пока не определилась со сроками сроки рассмотрения упомянутых выше законодательных инициатив. У парламентариев осталось всего три пленарных недели. За это время в законопроект, возможно, будут внесены другие новации, в частности, об ответственности субсидиантов за отказ от счетчиков.

Впрочем, украинцам, которые не установили до сих пор счетчики, вряд ли стоит волноваться. В марте этого года Верховная Рада в экстренном режиме приняла закон о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№530-IX), который запретил на период карантина прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг украинцам из-за их неоплаты или неполной оплаты. Скорее всего в таком же экстренном режиме будет принят запрет на отключение по причине отсутствия счетчика.

Тем не менее желающим жить по-европейски украинцам пора понять: эпоха дешевых энергоресурсов, когда можно включить газовую конфорку для поддержания тепла на кухне, уже прошла. За использованные ресурсы нужно платить.

«Нормы потребления газа требуют пересмотра на основе объективного экспертного анализа», - ответили УНИАН в Минэнерго.

От оперативной работы парламента в ближайшие полтора месяца будет зависеть: отрежут ли 2,3 миллионам украинских семей газ после новогодних праздников или нет.

Анна Бредихина

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