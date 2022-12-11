Министры энергетики ЕС обсудят механизм корректировки газового рынка и потолок цен на газ 13 декабря.

Группа из 12 государств-членов Евросоюза в ходе обсуждения предельной цены на газ призвала установить ее на зничительно меньшем уровне, чем предлагается сейчас.

В соответствии с предложенным вариантом Европейской комиссии, ограничение максимальной цены на газ предлагалось установить на уровне 275 евро за мегаватт-час (почти $3000 за тысячу куб. м), пишет Bloomberg. Это означает, механизм корректировки рынка газа должен будет вступать в силу, когда цена контрактов на месяц вперед превысит 275 евро за МВт-час, а разрыв между мировыми ценами превысит €58.

Позже, правительство Чехии, председательствующее в ЕС, предложило снизить предельную цену до 220 евро за МВт-час (почти $2500 за тысячу куб. м), а разрыв между европейскими и мировыми рынками - до 35 евро.

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Однако ряд стран, включая Бельгию, Грецию, Италию и Польшу, настаивают, чтобы предельная цена газа была еще ниже. По словам дипломатов ЕС, попросивших не называть их имен, у коалиции таких стран достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

Но некоторые другие страны, включая Германию, Нидерланды, Австрию, Венгрию, Данию, Эстонию призывают к осторожному подходу к ограничению цен на газ. Они считают, что механизм коррекции должен гарантировать, что цены в регионе останутся конкурентоспособными с мировыми рынками, поскольку Европа ищет альтернативные источники поставок.

Ограничение цен на газ в Европе

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ, в ответ на снижение поставок российского газа в Европу. Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй - создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа. Также Еврокомиссия предложила пакет мер по преодолению энергетического кризиса в ЕС, в частности - механизм "динамического" потолка цен на газ.

В свою очередь, Россия пригрозила прекращением поставок газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него. В "Газпроме" считают, что установление граничной цены на российский газ является якобы "нарушением контрактов".

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