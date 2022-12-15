Повторные санкции были введены в связи с "изменившимися обстоятельствами".

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Канада восстановила санкции в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов "Северный поток".

Как говорится в совместном заявлении главы МИД Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уильямса, повторные санкции были введены в связи с "изменившимися обстоятельствами".

"Так как Путин продемонстрировал, что в его намерения никогда не входило восстанавливать полноценную работу "Северного потока 1", а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отменить ограниченное во времени освобождение от санкций, которое позволяло вернуть в Германию турбины, ремонтировавшиеся на заводе Siemens в Монреале", — заявили политики.

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"Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели. Это решение было принято после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками", — добавили Жоли и Уильямс.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

Оборудование ремонтировалось на канадском заводе немецкой компании Siemens Energy.

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращении турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Планировалось, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии полагали, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечалось в заявлении, "этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считали, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

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