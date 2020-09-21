Как Украине остановить российскую экспансию на топливный рынок

Зависимость Украины от импорта сжиженного газа из России достигла критической точки. Если ничего не предпринять, то как утверждают эксперты и игроки рынка, в течение ближайших лет в нашей стране остановится нефтепереработка, а за ней и нефтедобыча, и десятки тысяч людей останутся без работы.

За последние семь лет потребление сжиженного газа в Украине выросло более чем в два раза, до 2 миллионов тонн. Одновременно с этим потребление бензина сократилось с 4,2 миллионов тонн в 2012 году до 2 миллионов тонн в 2019 году.

Таким образом, за последние годы сжиженный газ существенно подкосил позиции бензина на национальном топливном рынке.

Как рассказал агентству УНИАН и.о. первого заместителя председателя правления оператора Кременчугского НПЗ компании «Укртатнафта» Руслан Ляпка, передел украинского топливного рынка в сторону увеличения доли сжиженного газа является искусственным. Его старт был дан во времена режима Виктора Януковича в пользу олигарха Сергея Курченко, отвечавшего за финансы президента и его ближайшего окружения, путем существенного увеличения акциза на бензин.

«Во времена еще олигарха Курченко были подняты акцизы на бензин. Он стали в четыре раза выше, чем на сжиженный газ. Потому что Курченку надо было «сделать» рынок автогаза. Он получал дешевый ресурс сжиженного газа и вместо того, чтобы продавать в баллонах, он решил по более высокой цене продавать его, как автомобильное топливо. Чтобы сформировать этот рынок были подняты акцизы, в результате чего бензин стал дорогой, а сжиженный газ дешевый», - сказал Ляпка.

«В итоге объемы продажи сжиженного газа в прошлом году превысили 2 миллиона тонн и ежегодно растут на 10 процентов. Социальность сжиженного газа — это искусственная история, только за счет акциза», - добавил он.

С тех пор Янукович и Курченко сбежали в Россию, в Украине несколько раз сменилась власть, а необоснованно высокий акциз на бензин и искусственно низкий на сжиженный газ сохранились, что стимулирует потребление последнего, подталкивая украинцев к переходу на этот более дешевый вид топлива.

Это при том, что Украина способна на 100 процентов покрывать собственные потребности в бензине, тогда как сжиженный газ приходится импортировать. Более того, почти 80 процентов поставок автогаза в Украину осуществляется из Беларуси и путинской России. Последняя уже более шести лет ведет против нашей страны войну.

Еще совсем недавно Украина также зависела от поставок из России природного газа, чем неоднократно пользовался северный сосед в своем стремлении контролировать нашу страну. Эту зависимость нам удалось побороть и полностью заместить российский природный газ поставками с европейского рынка. От этого выиграли как потребители, так и страна в целом.

Чтобы повторить успешный опыт отказа от российских энергоресурсов государству необходимо обеспечить должную поддержку национальной нефтеперерабатывающей и добывающей промышленности, а также восстановить социальную справедливость и прекратить стимулировать импорт автогаза из России, сократив до минимума разницу между акцизами на сжиженный газ и бензин, что уже сегодня способен сделать украинский парламент.

Восстановление социальной справедливости

Группа из 17 народных депутатов парламента 15 сентября зарегистрировала законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо», который призван уравнять ставки акцизного налога на топливо в стране.

Как рассказал УНИАН один из авторов данного законопроекта парламентарий Алексей Мовчан, принятие документа будет способствовать энергетической безопасности страны, а также восстановлению социальной справедливости, когда все автомобилисты вне зависимости от вида топлива, который они используют, будут платить одинаковый акциз, который полностью направляется на строительство дорог.

Сегодня же жители Украины, которые используют бензин вынуждены платить налог в четыре раза больше, чем те автомобилисты, которые используют сжиженный газ.

«Законопроект касается выравнивания ставок акцизного налога для разных видов топлива: для бензина, дизеля и газа. Все подгоняется под дизель. У нас сейчас ставка акцизного налога для дизеля около 139 евро, и мы выравниваем к нему. Таким образом, мы уменьшаем ставку акцизного налога на бензин с 213 евро до 139 и поднимаем акциз для газа с 52 евро до 139», - сообщил Мовчан.

По его словам, после выравнивания ставок украинцы с меньшей охотой будут устанавливать на свои авто газобаллонное оборудование, чтобы использовать небезопасный автогаз, расход которого, к тому же, на 15-25 процентов выше, чем бензина. В будущем это позволит существенно снизить зависимость нашей страны от поставок топлива из России.

«Сейчас рынок газа преимущественно российский. Около 75 процентов напрямую или не на прямую - через Беларусь - идет в Украину из России. То есть, когда мы покупаем российский сжиженный газ, то мы финансируем «Роснефть», «Газпром», соответственно, мы финансируем российскую армию. С этих доходов они содержат армию, которая убивает украинцев на Донбассе. Если мы вводим это регулирование, то, соответственно, газ станет дороже для потребления и его будут меньше потреблять, а значит мы будем меньше содержать российскую армию», - отметил депутат.

«То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 гривень, а бензин порядка 18 гривень. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно», - отметил Мовчан.

С необходимость пересмотра акцизов согласен и член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич, отмечая, что складывающаяся на сегодня структура топливного рынка в стране не соответствует интересам украинских потребителей и производителей.

«Выравнивание акцизов на бензин и сжиженный газ было бы целесообразно с точки зрения структурирования внутреннего рынка, так как, не обладая возможностями по производству больших объемов сжиженного газа, Украина за эти годы попала в существенную зависимость от импорта данного вида топлива из России. Как показывает опыт, Россия в этом смысле не прогнозируема. Были периоды, когда она ограничивала поставки, чем провоцировала диспропорции на внутреннем рынке, рост цен», - отметил Марунич.

Также он согласился с мнением Руслана Ляпки о том, что популярность автогаза в Украине в последние годы была создана искусственно.

«Есть много красивых разговоров, что сжиженный газа – это социальный вид топлива. Так он стал социальным видом топлива из-за в разы заниженного акциза. За счет этого он постепенно откусывал от бензинового рынка каждый год от 5 до 10 процентов на протяжении последних лет. Если бы акциз был примерно сопоставимым, то скорее всего, автогаз никогда бы не стал этим социальным видом топлива», - сказал Марунич, отметив, что с таким же успехом и бензин мог бы быть «социальным» видом топлива.

Деформация рынка - удар по национальной переработке

Недальновидность украинских политиков и чиновников, их нежелание принимать необходимые для страны решения поставили украинскую нефтеперерабатывающую и добывающую промышленность на грань выживания. Если ситуация не поменяется, то такие гиганты как Кременчугский НПЗ и крупнейшая нефтедобывающая компания страны «Укрнафта» в ближайшее время могут попросту остановится или обанкротиться.

«В результате повышения акцизов на бензин зажали украинскую переработку. Наши объемы продаж по бензину падают из года в год, так как растет потребление сжиженного газа. Мы уже дошли до ситуации, когда еще один год такого роста потребления газа и объем потребления бензина станет ниже нашей минимальной технологической выработки. Мы просто остановимся», - сообщил и.о. первого заместителя председателя правления компании «Укртатнафта» Руслан Ляпка.

По его словам, остановка украинских нефтеперерабатывающих заводов, в первую очередь, ударит по крупнейшему национальному добытчику нефти компании «Укрнафта», так как ей некому будет поставить добытый ресурс, а экспорт нефти из Украины запрещен.

«Это касается не только нашего завода, вопрос более глобальный. Это касается многих секторов экономики, десятков тысяч рабочих мест и энергетической безопасности страны. По сути, «Укрнафте» некому будет продать свой ресурс. Речь идет о закрытии всей нефтедобычи в стране. Даже если откроется экспорт, то из-за логистики и других расходов цена будет такая, что они не смогут зарплаты людям выплачивать. Они так долго не проживут», - отметил Ляпка, добавив, что потери бюджета из-за заниженных акцизов на автогаз составляют ежегодно около 5 миллиардов гривень.

Как заявил депутат Верховной Рады Алексей Мовчан, выравнивание акцизов на автомобильное топливо позволит не допустить такого сценария.

«Мы сейчас или ничего не делаем, и Кременчугский НПЗ закрывается, а за ним падает вся отрасль, или мы принимаем закон и даем возможность не только Кременчугскому заводу, но и, например, Одесскому, Лисичанскому заводу работать и развиваться, и производить качественную продукцию для украинского потребителя. Мы этим законопроектом создаем условия для развития национальной нефтепереработки. Для того, чтобы сохранить нефтепереработку, рабочие места, налоги необходимо, чтобы рынок бензина, как минимум, не падал», - сказал Мовчан.

В свою очередь Ляпка отметил, что выравнивание ставок акцизов позволит развиваться украинскому топливному рынку в конкурентных условия, от чего выиграет как потребитель, так и государство.

«Необходимо восстановить социальную справедливость, когда все потребители автомобильного топлива находились бы в равных условиях. Не должны потребители бензина платить акциз, который идет на строительство дорог, за всех остальных. Выравнивание ставок ставит всех в одинаковые, конкурентные условия. Далее потребитель, исходя из экономики, покупает тот или иной вид транспорта, тот или иной вид топлива. Это формирует рынок. Зачем государству стимулировать потребление сжиженного газа, если Украина его в таких объемах не в состоянии производить. Он импортируется из России», - сказал Ляпка.

Сегодня у нашей страны есть возможность остановить падение собственной промышленности и перестать поддерживать экономику России. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде и должен быть как можно скорее проголосован.

Однако, это только первый шаг. Украинская нефтяная промышленность при должной поддержке государства имеет огромный потенциал роста, но над ее развитием необходимо системно работать. Без этого об энергетической независимости страны можно забыть.

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