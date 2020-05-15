Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Украинский рынок электрической энергии, переживающий по вине чиновников самый острый кризис за время независимости нашей страны, готовит неприятный сюрприз. И хотя правительство накануне назначенных на осень местных выборов из популистских соображений обещает до конца текущего года не повышать электротарифы для населения, цена на электроэнергию для предприятий, бизнесов и офисов в ближайшее время вырастет. Возможно, значительно.

Повышение электротарифов для промышленности и организаций запустит цепную реакцию роста стоимости товаров и услуг. И, в конечном счете, все равно за все заплатит население: при покупке продуктов, товаров, проезде в общественном транспорте и так далее.

В первую очередь это почувствуется при оплате коммунальных услуг. В частности, услуг водоканалов, поскольку 40% себестоимости водоснабжения составляют расходы на электроэнергию.

«В связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по значительно более высоким тарифам. Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и впредь расти, что, безусловно, отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели», - заявил Союз украинских предпринимателей.

Рост электрических тарифов нанесет удар по позиции крупных украинских промышленных предприятий, в том числе, тех, которые ориентируются на внешние рынки, а значит, сократится приток валютной выручки в страну.

Для среднего бизнеса и малых предпринимателей рост издержек на энергоресурсы еще больше затруднит попытку встать на ноги после сокрушительного удара двухмесячного карантина.

Учитывая то, что в Украине исторически низкие тарифы на электричество для населения компенсируются высокими ценами для промышленности, в условиях кризиса, даже незначительное повышение цены базового ресурса – электроэнергии - может добить украинский бизнес окончательно.

Цены пошли в рост

Национальный рынок электроэнергии переживает темные времена. В последние месяцы произошла его полная экономическая и физическая разбалансированность, вызванная привычкой чиновников вручную и ситуативно исправлять ошибки половинчатой реформы рынка электроэнергии.

Из-за падения потребления электричества, вызванного карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников, правительство решило ограничить работу атомных электростанций, которые вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране - 56 копеек за киловатт-час. Вместо нее, на рынке стало больше энергии, выработанной на тепловых станциях по цене 1,56 грн за киловатт-час и альтернативных станциях с «зеленым» тарифом – по 4-5 грн за киловатт-час.

Это приводит к тому, что средневзвешенная стоимость электричества на рынке, где ее покупают небытовые потребители, становится выше.

В Комитете по промышленности и инфраструктуре Союза украинских предпринимателей заявили, что средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на "рынке на сутки вперед" в мае выросла на 13 процентов по сравнению с апрелем 2020 года. Это, в свою очередь увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики. И это - в дополнение к росту цен, который произошел в апреле.

«Рост цен на электроэнергию ставит украинскую промышленность в неконкурентное положение не только на внутреннем, но и на мировом рынке, может сорвать планы по выходу из кризиса и спровоцировать дальнейшее падение промышленного производства в Украине», – заявили промышленники.

Крупнейший металлургический комбинат в стране «АрселорМиттал Кривой Рог» обратил внимание, что заводы компании в Европе платят за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем в Украине. А это, по мнению компании, подтверждает, что цена электроэнергии в Украине завышена и не отражает мирового тренда на снижение цен на сырье и энергоресурсы.

В свою очередь, украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38 процентов.

«Интерпайп» считает, что это свидетельствует о действиях правительства в интересах частного монополиста компании ДТЭК, которая контролирует две-трети угольной генерации и более двадцати процентов рынка «зеленой» энергетики.

В Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» сказали агентству УНИАН, что водоканалы ожидают роста цен на электроэнергию для своих нужд на два десятка процентов.

«В 2020 году доля возобновляемых источников электроэнергии составит 26% от стоимости всей произведенной электроэнергии. Учитывая, что ее цена в несколько раз выше цены АЭС, это приведет к росту стоимости электроэнергии на 15-20%», - отметили в Ассоциации.

Прямое влияние на промышленность

Цена такого ресурса, как электроэнергия, имеет ключевое значение не только для крупных металлургических предприятий, а для большинства украинских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса.

Затраты на электроэнергию отражаются на себестоимости продукции и услуг и, в итоге, на цены и тарифы для рядового покупателя. Высокая цена на энергию становится критическим фактором.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает, что, в первую очередь, вслед за ростом электротарифов последует рост цен промышленных предприятий. А цены на товары широкого потребления будут расти, когда компании почувствуют, что их финансовое положение ухудшается.

Впрочем, это всегда происходит во время экономического кризиса.

«Повышение тарифа на электроэнергию для промышленных потребителей непосредственно будет иметь прямое влияние на цены производителей промышленной продукции», - ответили в министерстве на запрос УНИАН.

«Однако влияние на потребительский рынок состоится лишь в случае, когда товаропроизводители в условиях возможного определенного ухудшения финансового состояния и высокой конкуренции не смогут удержать цены стабильными, и перекинут свое финансовое бремя на конечных потребителей», - добавили в ведомстве.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко обращает внимание, что доля электроэнергии в себестоимости всех товаров разная. И чтобы оценить, насколько цена на тот или иной товар может вырасти нужно, во-первых, знать его происхождение (отечественный или заграничный). Во-вторых, принимать во внимание, что не только себестоимость формирует конечную цену, но и ценообразование через спрос-предложение.

«Может просто снизиться маржа производителя, а цена для потребителя сдвинется не сильно, если есть конкуренция со стороны импорта, например. Но там где спрос неэластичен, производители смогут повышать цену. В любом случае, даже, если электротарифы вырастут на 30%, то такого же пропорционального роста цен на товары не будет. Потому что в структуре себестоимости электроэнергия занимает существенно меньшую долю», - сказала она в комментарии УНИАН.

Уязвимость водоканалов

Стоимость электроэнергии напрямую влияет на формирование тарифов коммунальных предприятий, особенно на услуги по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на постепенное изменение структуры тарифа и применение коммунальщиками энергосберегающих технологий, она все равно занимает более 40% себестоимости.

Многие помнят, как в августе пришлого года водоканалы страны заявили, что после запуска нового рынка электрической энергии ее стоимость для них выросла на четверть. И поставили властям ультиматум: дайте возможность получать дешевый энергоресурс или разрешите повысить на 10-20% тарифы на услуги поставки воды потребителям. Водоканалы угрожали перейти на почасовую подачу воды, что было бы катастрофой общенационального масштаба.

В итоге, правительство и парламент внесли изменения в правила функционирования рынка и электротарифы для промышленности стабилизировались. В тоже время, принятые меры еще больше исказили и без того неполноценную реформу рынка электроэнергии и не решили проблему по сути.

Стоит отметить, что запущенный в июле 2019 года новый рынок электрической энергии стал настоящим испытанием для водоканалов. Многие предприятия попали к поставщику последней надежды со стоимостью электроэнергии на 25-30 процентов выше, чем у независимого поставщика.

Директор ассоциации водоканалов «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь сказал УНИАН, что на рынке появился целый ряд недобросовестных поставщиков, которые спекулируют на тендерных процедурах и требуют повышения стоимости электроэнергии, пользуясь довольно длительной процедурой закупок.

Шкинь говорит, что водоканалы давно просят правительство и Нацкомиссию по тарифам позволить им покупать дешевую атомную энергию по прямому договору с государственной компанией «НАЭК «Энергоатом». Но, до сих пор положительного ответа не услышали.

«Учитывая существенное влияние стоимости электроэнергии на себестоимость услуг по водоснабжению и водоотведению, Ассоциация неоднократно обращалась к правительству, НКРЭКУ с предложениями оптимизировать производство электроэнергии за счет значительно более дешевой электроэнергии атомных станций и дать возможность покупать ее по прямым договорам. Но так ничего и не добились», - сказал Шкинь.

По его словам, в период карантина и экономического кризиса водоканалы особенно уязвимы: платежи от населения за предоставленные услуги падают, а поддержки от государства нет, что значительно ухудшает финансовое положение коммунальщиков.

«К сожалению, водоканалы снова становятся заложниками ситуации. Единственное, что зафиксировано в законе на период карантина - это запрет отключения водоканалов от электроснабжения. Но штрафные санкции никто не отменял. Учитывая уменьшение реализации услуг, ухудшение платежеспособности потребителей, водоканалы не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, а водоснабжение прекратить не имеют права», - отметил он.

По информации Государственной службы статистики, наибольший рост цен в апреле в годовом выражении зафиксирован на услуги водоснабжения - 25,6%, канализацию - 21,2%. А что же будет, когда электричество для водоканалов станет еще дороже?

Правительство не должно тешить себя и граждан иллюзиями, что «заморозка» тарифов на электричество для населения спасет пустеющие от экономического кризиса кошельки украинцев. Они в результате все равно заплатят за ошибки чиновников. Важно видеть целостную экономическую картину, прислушиваться к голосу национального бизнеса и своевременно принимать верные решения.

Анна Бредихина