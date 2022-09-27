Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа чем в прошлом году.

Этой зимой Европа может импортировать почти на 40% больше сжиженного газа чем в прошлом году, благодаря чему удастся компенсировать поставки газа из России.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

В отчете Bloomberg указывается, что регион может в течение предстоящей зимы импортировать почти на 40% больше сжиженного газа, чем в прошлом году, а также увеличить закупки следующим летом примерно на 14%, чтобы восстановить потерянные запасы.

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Поэтому на фоне падения спроса на газ из-за высоких цен на энергоносители этих поставок достаточно, чтобы покрыть полную остановку потоков российских трубопроводов с 1 октября.

Отмечается, что для получения дополнительного топлива европейским покупателям придется покупать на спотовом рынке на 90% больше СПГ, чем они обеспечили по долгосрочным контрактам, что еще больше усилит конкуренцию с Азией. Это поддержит мировые цены на газ, которые резко выросли после того, как Европа пыталась уменьшить свою зависимость от России после ее полномасштабного вторжения в Украину в конце февраля.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

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