Более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, экспортировалось из портов США на прошлой неделе.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США вышли на рекордные показатели экспорта сырой нефти и нефтепродуктов за три десятилетия.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, экономики, страдающие нехваткой энергоносителей, перенаправляют потоки на Штаты.

Так, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, экспортировалось из портов США на прошлой неделе. Это самый большой показатель с февраля 1991 года.

Рост в энергетическом экспорте, прежде всего, обусловлен наращиванием поставок дизельного топлива (+20%). Зарубежные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю – впервые после того, как в конце 2015 года законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.

Транзит российской нефти:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

9 августа 2022 года Украина остановила транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба".

11 августа 2022 года Reuters со ссылкой на компанию MOL сообщил о том, что Украина возобновила транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба".

В тот же день Украина подтвердила возобновление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

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