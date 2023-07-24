На данный момент уровень воды достиг нижнего допустимого показателя.

Обмеление Днепра в районе ДнепроГЭС достигло критического уровня для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции.

Как сообщает "Укргидроэнерго", для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м. На данный момент уровень воды достиг нижнего допустимого показателя.

"Средний уровень нижнего бьефа у плотины Днепровской ГЭС составляет 12,05 м. Для полноценной работы Днепровской гидроэлектростанции уровень воды должен составлять минимум 12-12,5 м", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что до прохождения отопительного сезона "Укргидроэнерго" вместе с проектным институтом надеются найти решения, чтобы станция могла работать на полную мощность, чтобы обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе.

Были подтоплены около 80 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Водоканалы в Никополе и Марганце остановили свою работу.

Тогда же появилась информация о том, что ГЭС будет невозможно восстановить.

Прямые убытки оценили по меньшей мере в 2 млрд долларов. Примерная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: