Американская нефть марки WTI подорожала на $1,19, или на 1,7%, до $70,45.

27 марта зафиксирован рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,16 долл, или на 1,6%, до 76,15 долларов за баррель по состоянию на 12:10 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, американская нефть марки WTI подорожала на $1,19, или на 1,7%, до $70,45.

Цены на нефть выросли после остановки экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию и меры по сдерживанию потенциального банковского кризиса, который мог бы ударить по спросу на нефть.

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Около половины мировых поставок нефти, или 450 тыс баррелей в сутки, экспорта сырой нефти из Курдистана прекратилось в субботу после победы в арбитражном суде, который подтвердил, что для транспортировки нефти из Турции необходимо согласие Багдада.

Война в Украине и ситуация с нефтью

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Предельная цена на нефть, масла и нефтепродукты, происходящие из России или экспортируемые из нее, была установлена на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 3 декабря 2022 года РФ сформировала теневой флот из сотни танкеров для экспорта нефти в условиях санкций.

24 февраля 2023 года появилась информация о том, что российскую нефть перекачивают между танкерами, чтобы обойти санкции.

По состоянию на 8 марта 2023 года Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, после того, как Европа отказалась от поставок из Москвы в рамках санкций.

11 марта 2023 года собщалось о том, что Путин нашел рынок сбыта для обложенной санкциями нефти.

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