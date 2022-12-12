Кулэба считает, что вариант полного блэкаута довольно реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.

На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, даже в случае полного блэкатуа не будет массовой волны беженцев из страны.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD, вариант полного блэкаута довольно реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.

Как отметил Кулеба, в случае новых ударов по энергосистеме Украины, люди будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.

Видео дня

"Германия также много делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — заявил Кулеба.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: