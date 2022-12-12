На фоне российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, даже в случае полного блэкатуа не будет массовой волны беженцев из страны.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому каналу ARD, вариант полного блэкаута довольно реалистичен, однако нестабильная ситуация не будет толкать украинцев покинуть страну.
Как отметил Кулеба, в случае новых ударов по энергосистеме Украины, люди будут переезжать в сельскую местность, где есть возможность топить дровами.
"Германия также много делает в невоенной сфере для поддержки Украины. Мы очень благодарны за это. Но лучший способ остановить Россию — это, конечно, оружие", — заявил Кулеба.
Уничтожение энергосистемы Украины:
10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.
5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины.
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