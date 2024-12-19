В Украине стремительно дорожает морковь: сколько сейчас стоит килограмм

Цена на качественную морковь уже в среднем на 83% выше, чем год назад.

Цены в Украине на морковь продолжают расти. Основная причина подорожания - рост спроса на овощ последние две недели.

Аналитики проекта EastFruit пишет, что только с конца прошлой недели морковь в Украине подорожала в среднем на 11%, и производители готовы отгружать данную продукцию по цене 20-28 грн/кг ($0,48-0,67 /кг) в зависимости от качества, региона и других условий.

Отмечается, что росту цен способствует заметное повышение торговой активности. В то же время большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании дальнейшего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. В связи с этим в продажу отдают только излишки, в результате чего предложение моркови на рынке несколько ограничено.

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Отметим, что на данный момент цена на качественную морковь в Украине уже в среднем на 83% выше, чем год назад. При этом некоторые производители планируют и далее повышать цены при условии сохранения спроса.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Овощ в АТБ можно купить по 16,95 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 28,70 гривни за килограмм.

В Auchan же овощ можно купить по 25,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Овощи в Украине продолжают дорожать. В частности, возобновился рост цен на картофель. При этом продолжился рост цен на капусту, а также дороже, чем неделей ранее продавался лук.

На фоне невысокого спроса и роста импорта снова начали снижаться отпускные цены на огурцы. На украинском рынке остался только импортные баклажан, из-за чего цены выросли в два раза.

Что касается фруктов, то из-за активизации спроса цены преимущественно росли. Отмечается, что только апельсины прибавили в цене 15-20% - от 80 до 120 гривень, а диапазон цен мандарин составляет от 90 до 120 гривень за килограмм, клементины – 50-60 гривень.

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