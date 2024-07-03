Качественный продукт с высоким содержанием мясного сырья не обойдется дешево.

Качественная колбаса в Украине не может стоить дешево. Цена на колбасные изделия зависит от стоимости сырья, технологического процесса и других факторов.

"В Советском Союзе был государственный стандарт качества – ГОСТ. В колбасах высшего сорта, согласно ГОСТу, 95% было мясного сырья, остальные – яйца, сливки, молоко. Первый сорт колбасных изделий должен содержать 20% мясного сырья. Заменить ее можно, например, растительным белком, тем же белком спельты. Это не значит, что в колбасу муку добавляют. Это значит, что туда добавляют белок", - объяснила доктор технических наук, декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко в интервью изданию "Главком".

При этом она отметила, что не стоит пугаться добавленного белка, ведь "от того, что к мясу добавили батон, котлета не перестанет быть котлетой", а все зависит от пропорций ингредиентов и технических условий производства.

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"Все хотят сосиску или колбасу за 100 грн. за кило. Но ведь килограмм мяса не стоит столько. Качественный продукт с высоким содержанием мясного сырья не обойдется так дешево", - указала эксперт.

По ее словам, цена за килограмм колбасы высшего сорта должна быть на уровне не менее 300 – 350 гривень. Кроме того, она уточнила, что в любых стандартах есть допуски, то есть разрешена определенная замена.

"Например, предусмотрена для изготовления такая-то рецептура, но также допустимо, если у производителя чего-то нет, например жирной свинины, ее можно заменить жировой эмульсией. Есть колбасы и по 500 гривен за килограмм. Есть комбинаты, имеющие свое сырье, убойный цех – у них будет одна цена. Если же колбасный завод использует привозное сырье, возможно, охлажденное или замороженное – будет ниже цена. Так или иначе, производитель качественной колбасы может добавлять к ней хорошие ингредиенты: растительный белок, растительный концентрат или изолят в пределах 1–5%, а с водой будет до 10%, и это нормально для колбасы первого сорта", - подытожила Баль-Прилипко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Первые украинские арбузы уже поступили на рынок. Отпускные цены на первые партии в среднем на 11% выше, чем в начале сезона прошлого года. Фермеры сейчас установили цены на арбузы на уровне 20-26 грн/кг.

Кроме того, цены на голубику в Украине стремительно падают. Оптовые цены на рынке упали более чем в 2 раза - ягоду продавали по 120-180 грн/кг.

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