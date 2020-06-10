Пустой кошелек или авитаминоз: на какие овощи и фрукты придется раскошелиться этим летом

В конце мая прилавки рынков и супермаркетов начали заставляться любимой украинцами клубникой, которая оказалась не всем по карману: первым желающим отведать свежие ягоды приходилось выкладывать по девяносто гривен за килограмм. Появилась и черешня по заоблачным ценам – более ста гривен за кило. И хотя в июне фрукты и ягоды начали традиционно дешеветь, цены на них для большинства украинцев все еще кусаются.

«Цены на фрукты и ягоды в Украине находятся на исторически высоком уровне», – заявляют аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Так, на сегодняшний день стоимость клубники примерно в два-три раза больше, чем в прошлом году. Средние цены стартуют от сорока гривен за кило некачественных ягод, и от семидесяти гривен – за килограмм хорошей клубники. Главной этому причиной, по мнению специалистов УПОА, стали заморозки во второй половине мая, которые уничтожили значительную часть ягод.

Участники рынка уже говорят о том, что урожай клубники станет худшим за последние несколько лет, а цены будут удерживаться на высоком уровне.

Такой же «золотой» оказалась в начале лета черешня, основная часть урожая которой погибла в результате весенних заморозков. От низких температур особенно сильно пострадали именно ранние сорта черешни: по предварительным данным, погибло до девяноста процентов ожидаемого урожая. Этим и объясняются заоблачные цены на черешню в начале лета – фруктов просто слишком мало, и торговцам не так уж просто купить их оптом для продажи на рынке.

Помимо этого, к началу лета в Украине подскочили цены на зимние яблоки – до тридцати и более гривен за килограмм, чего не было даже зимой. Повлиял коронавирус: украинцы на карантине больше покупали эти доступные и полезные фрукты, так что на сегодня запасы яблок в хранилищах отечественных садоводов практически исчерпались. На рынке присутствуют преимущественно импортные фрукты, цены на которые ползут вверх из-за повышенного спроса в странах Европы, где тоже есть проблемы с летним урожаем.

По оценкам аналитиков проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», валовый сбор яблок в Украине в 2020 году может незначительно вырасти, так как много молодых садов будут вступать в плодоношение. Но садоводы не разделяют этого оптимизма относительно роста урожая яблок из-за тех же весенних заморозков.

«Садоводы западной Украины говорят, что урожай снизится на 30-40 процентов. Некоторые говорят о потерях даже до 60-70 процентов урожая в своих садах. Кроме потери объёма урожая, мороз также окажет негативное влияние и на качество яблок, а, значит, и храниться они будут хуже», – отмечает заместитель директора ООО «Буковинский сад» Ярослав Федоришин.

Если не случится чуда, то цены на дефицитные яблоки нового урожая будут соответствующими.

В ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании, которые сейчас можно купить от восьмидесяти гривен за килограмм, и цена на заморские фрукты со временем пойдет вниз.

«К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикосы в этом сезоне также не приходится», – считает директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Вполне возможно, что единственным товаром, который в этом году подешевеет, станет традиционно дорогая голубика. Хоть она также пострадала от холодов, урожай этих ягод в Украине может быть большим, чем обычно, из-за увеличившихся под голубикой площадей.

Без десерта, но с борщем

«Производство картофеля в текущем сезоне вырастет: настолько хороший сезон для выращивания картофеля выпадает в Украине не чаще чем один раз в четыре-пять лет», – считает директор ООО «Агрико Украина» Николай Гордейчук.

По его словам, у фермеров в 2020 году есть все, чтобы получить солидный урожай картофеля, и нет причин, чтобы цены на него в новом сезоне были высокими. По оценкам эксперта, не только профессиональные картофелеводы, но и основной культиватор картошки в стране – население – существенно расширили площади под эти значимые для питания наших граждан овощи.

В то же время, аналитики предупреждают, что производство ключевой для украинского борща свеклы в этом и последующих годах снизится. Эта овощная культура, к сожалению, вызывает наименьший интерес среди фермеров и никуда не экспортируется, а потребление свеклы в стране снижается.

«Но внутренний рынок, скорее всего, будет обеспечен свеклой в достаточном объёме», – уверяет эксперт «АПК-Информ» Александр Хорев.

Уже подходит к концу сезон импортных турецких томатов, которые на порядок дешевле украинских тепличных. По состоянию на начало июня, цены на помидоры в Украине почти на четверть выше, чем годом ранее, и порой превышают пятьдесят гривен за кило. Снижать цены на продукцию отечественные тепличные комбинаты в ближайшее время не планируют, поскольку урожай овощей достаточно ограниченный, а спрос удерживается на высоком уровне.

Но жаркое солнце в начале лета и хорошая увлажненность почвы указывают на то, что Украину ожидает хороший урожай помидоров «с грядки», – правда, фермеры начнут собирать их не раньше августа.

Что касается других овощей борщевого набора, таких как лук, капуста и морковь, то в этом году никаких новых угроз для урожая не возникло. Говоря о ценах, можно утверждать, что в 2020 году борщ по-прежнему будет самым доступным из полезных овощных блюд.

По данным оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) «Шувар», средние оптовые цены на лук в первой половине июня достигли 13 гривен за килограмм, картофель (старого урожая) – 9 гривен, свеклу – 10 гривен, морковь – 7 гривен, капусту белокочанную – 4,50 гривен, томаты – около 35 гривен, ранний чеснок – 60 гривен за килограмм.

УНИАН подсчитал, что, таким образом, средняя кастрюля постного борща из расчета по 200 граммов лука, свеклы и моркови, по 300 граммов томатов и капусты, полкило картофеля и 50 граммов чеснока обойдется минимум в 26 гривен.

У природы нет плохой погоды

Трудно назвать погодные условия 2020 года благоприятными: овощи открытого грунта и фруктовые сады зимой пережили засуху, весной – внезапные морозы, а летом сильные ливни и грады начали срывать с веток еще зеленые плоды.

Как сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, июньское жаркое солнце и тепло положительно повлияют на дозревание большинства видов овощей, фруктов и ягод.

«Сейчас на территории Украины наблюдаются благоприятные условия для дозревания клубники, «выживших» после заморозков вишен и черешен, а в южных областях – для персиковых садов. Высокие, но щадящие, температуры и солнце хорошо скажутся на огурцах, помидорах и прочих овощах», – отметила эксперт.

Адаменко отметила, что хотя дожди положительно повлияли на рост плодовых деревьев – яблок, абрикос и черешни, погибший при заморозках урожай они не вернут.

Плантации ягодных культур, таких как смородина, малина, голубика и так далее, постепенно приходят в норму после низких температур в конце мая. Их состояние также улучшили дожди, без которых об урожае говорить не пришлось бы.

«Ситуация по черешне очень неприятная, по косточковым – уже лучше. На растение влияет все, дальше надо смотреть в динамике. Идеальный год случается очень редко. Я бы не делал никаких апокалиптических прогнозов», – отметил эксперт «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

По данным Укргидрометцентра, в целом, июнь 2020 года будет благоприятным для большинства культур – температура грунта и воздуха будет немного выше нормы, а дожди прогнозируются на уровне 80-100 процентов от нормы осадков в июне.

Урожай овощей, фруктов и ягод этим летом не побьет рекорды, разве что ценовые. А в пост-карантинных условиях вынужденной экономии наесться вдоволь вряд ли удастся, но немного оздоровиться «витаминами» украинцы точно смогут.

Анна Нагорная