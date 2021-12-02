Газовый удар по тепличным овощам: что будет зимой с ценами на свежие витамины

Рекордный рост цен на газ больно ударил по тепличному бизнесу и спровоцировал подорожание овощей. Отечественные тепличные предприятия сокращают производство или вообще закрываются. Есть ли у нас надежда на доступные овощи и витаминную зелень начавшейся зимой?

Сезон овощей из открытого грунта завершился, и многие украинцы начинают обращать свое внимание на витаминную зелень, выращиваемую в теплицах. Однако, в этом году из-за рекордного подорожания газа, используемого овощеводами для обогрева производственных площадей, свежие огурцы, помидоры и прочие овощи могут стать недоступными.

"Цены кусаются, свежие овощи становятся недоступными для большинства граждан", - поделился выводами после посещения супермаркета киевлянин Алексей Петрович.

Кризис на рынке разразился в связи с тем, что в Украине, как и в большинстве других стран мира, значительно подорожал газ. Для сравнения: в декабре 2020 года цена тысячи кубометров газа для украинского бизнеса составляла порядка 7 тысяч гривень, а сейчас – около 36 тысяч. Пятикратный рост стоимости голубого топлива стал болезненным ударом по многим секторам национальной экономики.

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Как сообщила Федерация работодателей Украины, из-за роста цены на газ сильней всего страдают энергоемкие отрасли, имеющие наибольшую долю энергоресурсов в себестоимости продукции. Это, в первую очередь, химическая, стекольная, керамическая отрасли и сфера переработки аграрной продукции.

Особо мощный удар нынешние космические цены на голубое топливо нанесли по отечественному тепличному бизнесу. Это связано с тем, что большинство тепличных хозяйств использует газ не только как источник тепла, но и для генерации электроэнергии.

Этот кризис, если в ближайшее время правительством не будут предприняты эффективные меры, может привести к банкротству и массовому закрытию тепличных предприятий, в которых работают тысячи наших соотечественников.

Как отмечают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП), из-за роста стоимости не только на газ, но и на электричество и твердое топливо уже закрылись некоторые из тепличных предприятий, в том числе, расположенный под Киевом один из крупнейших в Европе комбинат.

Эксперты аналитической платформы EastFruit обращают внимание, что тепличный бизнес страдает не только в Украине, но и за ее пределами.

"Рост цен на газ затрагивает не только Украину. Уже сейчас в странах ЕС и Великобритании сокращаются объёмы выращивания тепличных овощей в наименее теплых регионах. Соответственно, одним из вариантов решения проблемы может стать развитие экспорта тепличных овощей в страны, где уровень доходов населения выше, а потребление не так сильно зависит от уровня цен", - отметили эксперты.

Борьба за украинский рынок

Энергетическим кризисом и его разрушительными последствиями воспользовались зарубежные производители из более южных стран - доля импорта свежих овощей в Украине начала увеличиваться.

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей прокомментировали, что, учитывая нынешнюю конъюнктуру, цены на украинские тепличные продукты могут подскочить как минимум на 40 процентов.

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"Однако это сделало бы их неконкурентоспособными, потребитель не будет покупать, например, зелень по цене в 50-60 гривень, когда рядом на прилавке итальянская за 35 гривень", - отмечают в УСПП.

В последние недели активизировались поставщики овощей из расположенной гораздо южнее Турции, где доля энергоресурсов в себестоимости тепличной продукции ничтожно мала, или Беларуси, которая по политическим мотивам дотируется российским "Газпромом".

Наша страна оказалась в настолько сложной ситуации, что впервые за многие годы отдельные украинские коммерческие структуры обратились к России за тепличными огурцами!

"Сейчас на прилавках магазинов мы видим, что турецкие овощи дешевле отечественных. Все потому, что затраты на выращивание овощей в Турции меньше, чем в Украине", - прокомментировала агентству УНИАН менеджер по развитию бизнеса аграрной компании Maxigrain Елена Нероба.

Эксперт прогнозирует, что повышение стоимости газа значительно отразится на росте цен на украинские тепличные продукты уже в наступающем 2022 году. Но и на импортированные турецкие фрукты и овощи может повысится цена, поскольку турецкая лира продолжает обесцениваться, что ведет к росту инфляции в Турции, а, следовательно, повышает стоимость закупаемой там продукции.

Проблемы отечественного бизнеса

Нынешние энергетические проблемы показали высокую уязвимость отечественного тепличного бизнеса.

По словам эксперта Елены Неробы, многие его представители сейчас задумываются о том, чтоб вовсе закрыть потерявшее прибыльность производство. А те, кто планировал в ближайшие годы заняться теплицами, теперь об этом должны не один раз подумать.

Украинские бизнесмены подтверждают неутешительные выводы экспертов.

"Развитие отечественного тепличного сегмента приостановлено, цены на энергоносители могут уничтожить его совсем. В скором будущем сокращение производства может достичь 30 процентов", - сообщил УНИАН собственник тепличного предприятия ООО "Агрокоин" Андрей Черный.

По его словам, в отечественных теплицах чаще всего выращивают помидоры, огурцы, перец и редиску. Именно эти овощи неизбежно поднимутся в цене, что станет шоком для покупателей и приостановит дальнейшее развитие этого бизнеса.

Однако, острые энергетические проблемы не единственные, от которых болит голова у тепличников. Еще одной болью является нехватка квалифицированных трудовых ресурсов.

"Во-первых, нет готовых специалистов, особенно агрономов, для работы в теплицах. Их приходится самостоятельно учить. Во-вторых, очень актуальна проблема с нехваткой рабочей силы в связи с выездом людей на заработки за границу. К сожалению, мы пока не можем конкурировать по уровню зарплаты с Европой", - прокомментировал директор предприятия "Уманский тепличный комбинат" Николай Гордий.

Учитывая все сложившиеся обстоятельства, отечественные тепличные предприятия начали закрываться или сокращать производство.

"В Голландии, например, - 11,5 тысяч гектаров теплиц. Население там составляет 25-28 миллионов человек. В Украине в 1992 году было 1150 гектаров промышленных теплиц (не пленочных). А сейчас в Украине осталось 170 гектаров", – сообщил президент ассоциации "Теплицы Украины" Евгений Чернышенко.

Он добавил, что за сезон тепличные хозяйства всей Украины используют для обогрева от 57 до 60 млн кубометров газа.

Какими будут цены и реакция правительства?

По оценке аналитической платформы EastFruit, на пороге зимы импортная овощная продукция предлагалась намного дешевле украинской. Так, цены на украинские огурцы доходят до эквивалента 1,92 доллара за один килограмм, а на импортную стартуют от 1,29 доллара за килограмм. Основной объем импортного тепличного огурца на украинском рынке предлагают Турция и Беларусь.

Вместе с огурцами так же подорожали и тепличные томаты, но при этом темп роста был не столь значительным.

"На украинском рынке ключевую роль вновь играла Турция, и поставщики турецкого томата, ввиду практически полного отсутствия местной альтернативы, повысили среднюю цену на свою продукцию до одного доллара за килограмм", - сообщили аналитики EastFruit.

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Все это говорит о том, что нынешней зимой отечественных свежих овощей на полках супермаркетов и базаров будет мало и будут они дорогими. Импортная витаминная продукция также будет подтягиваться в цене.

Чтобы минимизировать потери для украинских покупателей и отечественного бизнеса Ассоциация "Теплицы Украины" совместно с Украинским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой предоставить отрасли комплексную поддержку.

В этом перечне есть и призыв к государственной помощи в энергетическом перевооружении тепличных хозяйств и снижении стоимости кредитных средств.

Часть предложений являются более радикальными: о введении временного квотирования импорта Украиной овощной продукции и предоставлении производителям тепличной продукции льгот на газ. Очевидно, что в наших реалиях введение квот на импорт овощей приведет к еще большему росту цен на них, а льготная цена на газ для отдельной отрасли неизбежно породит массу злоупотреблений и разогреет аппетит других секторов промышленности.

Посмотрим, как отреагирует правительство на это обращение. А украинским гражданам, похоже, нынешней зимой предстоит возвращение к давно забытой практике выращивания зеленого лучка на своих подоконниках.

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