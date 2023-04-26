На фоне проблем с экспортом и транзитом зерна из Украины, Турция заявила о введении пошлины на импорт пшеницы, кукурузы и ячменя.
Как сообщает Resmi Gazete, с 1 мая 2023 года ставка пошлины на импорт составит 130% вместо нынешних 0%, что неизбежно приведет к подорожанию украинского зерна на турецком рынке и падению спроса на него.
Как говорится в сообщении, данная мера направлена на защиту отечественных производителей накануне нового сезона.
До введения пошлины на импорт зерна Турция была крупнейшим покупателем украинской пшеницы и ячменя.
Проблемы с украинским зерном
15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины до 30 июня. Запрет касался и транзита агропродукции в третьи страны.
Вслед за Польшей Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Запрет на ввоз украинской агропродукции поддержали Словакия, Румыния и Болгария.
Вскоре Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна, а Румыния решила пломбировать транзитные грузовики с украинским зерном.
24 апреля 2023 года Агентство ООН по всемирной продовольственной помощи (ВПП) заявило о том, что готово помочь ЕС решить проблему украинского зерна и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются.
"Большая семерка" призвала продлить и расширить "зерновое соглашение". Генсек ООН передал Путину письмо с предложениями по улучшению "зерновой сделки".