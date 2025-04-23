Дефицит свеклы взвинтил цены: сколько уже стоит килограмм овоща в Украине

Цены в Украине на столовую свеклу продолжают расти. Главной причиной подорожания является то, что предложение качественного овоща стремительно сокращается.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день столовая свекла поступает в продажу по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой недели.
Отмечается, что купить крупную партию свеклы становится все сложнее. Сети супермаркетов и оптовые компании уже сообщают о дефиците овоща.
На сегодняшний день цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля 2024 года. Более того, участники рынка считают, что цены на овощ будут расти и дальше.
Цены на свеклу в супермаркетах Украины
В Auchan овощ продают по 35,90 грн/кг.
При этом в Сильпо цены стартуют от 32,90 грн/кг.
Цены на овощи в Украине - последние новости
На прошлой неделе в Украине росли цены на овощи борщового набора. Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20-25%. При этом начал дорожать репчатый лук.
Кроме того, теплая погода ускорила созревание местных огурцов, в результате чего цены начали снижаться.
Также цены на морковь снова начали повышаться из-за достаточно высокого спроса при ограниченном предложении качественной продукции.