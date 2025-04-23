Дефицит свеклы взвинтил цены: сколько уже стоит килограмм овоща в Украине

Цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля 2024 года

Цены в Украине на столовую свеклу продолжают расти. Главной причиной подорожания является то, что предложение качественного овоща стремительно сокращается.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день столовая свекла поступает в продажу по 22-32 грн/кг ($0,53-0,77/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой недели.

Отмечается, что купить крупную партию свеклы становится все сложнее. Сети супермаркетов и оптовые компании уже сообщают о дефиците овоща.

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На сегодняшний день цены на свеклу в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля 2024 года. Более того, участники рынка считают, что цены на овощ будут расти и дальше.

Цены на свеклу в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 35,90 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 32,90 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

На прошлой неделе в Украине росли цены на овощи борщового набора. Повышенный спрос на свеклу привел к повышению цен на 20-25%. При этом начал дорожать репчатый лук.

Кроме того, теплая погода ускорила созревание местных огурцов, в результате чего цены начали снижаться.

Также цены на морковь снова начали повышаться из-за достаточно высокого спроса при ограниченном предложении качественной продукции.

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