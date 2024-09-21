Цены на огурцы в Украине вынужденно снизились: сколько стоит килограмм

Отмечается, что овощ поступает в продажу на 150% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Украинские фермеры вынуждены снижать цены на огурцы. Такая тенденция объясняется те, что предложение на рынке достаточно высокое, а спрос продолжает постепенно снижаться.

Аналитики EastFruit отметили, что на сегодняшний день тепличные хозяйства продают огурцы по 40-55 грн/кг ($0,97-1,33/кг), в зависимости от сорта, качества и объемов партии продукции. Нынешние цены в среднем уже на 11% ниже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Стоит отметить, что избежать ценового спада фермерам не удалось, даже несмотря на снижение конкуренции со стороны огурцов из открытого грунта. На данный момент эту продукцию предлагают отдельные хозяйства, которые продают остаточные партии овощей среднего и низкого качества.

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При этом, несмотря на очередное снижение цен на тепличные огурцы, на данный момент овощ поступает в продажу на 150% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ огурцы отдают по 69,89 гривни за килограмм.

При этом в Auchan овощ отдают по 69,80 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на огурцы стартуют от 85 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на лук в Украине пошли вверх. Основной причиной подорожания стали дожди в южных областях страны. На сегодняшний день украинские фермеры отдают лук по цене 10-15 грн/кг, что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой недели.

При этом цены на морковь подскочили из-за снижения предложения корнеплода на рынке, когда спрос на него не снижался. Так, фермеры в основных регионах производства отгружают качественную морковь по 12-16 грн/кг, что в среднем на 32% дороже, чем в конце прошлой недели.

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