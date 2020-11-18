Единственному известному в мире белому жирафу, который живет в заповеднике на северо-востоке Кении, поставили электронную метку, чтобы уберечь его от браконьеров.
Об этом сообщает ВВС.
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Как сообщается, теперь сигнал от метки будет поступать на спутник, и рейнджеры смогут отслеживать его передвижение в режиме реального времени.
Этот жираф родился с редким генетическим расстройством - леуцизмом, в результате которого кожа утеряла свой пигмент.
Следящее устройство было прикреплено к одному из оссиконов - так называются рожки жирафа.
По данным специалистов, устройство будет раз в час обновлять данные о местонахождении жирафа, что поможет рейнджерам защитить от браконьеров это уникальное животное.
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