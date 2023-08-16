Мужчина по имени Ли, летевший одним из рейсов бюджетной авиакомпании Ryanair, сделал предложение своей девушке Лие прямо в полете.
"Мы оба любим путешествовать, поэтому имело смысл делать это именно так", - пояснил выбор места для предложения Ли. Девушка согласилась выйти за него замуж и Ли опубликовал в соцсети фотографию, на которой он и его новая невеста вместе пьют шампанское во время полета. "Сделал предложение Лие на рейсе @Ryanair. К счастью, она сказала "да"!", - гласила подпись под снимком.
Как пишет Ladbible.com, пара отметила авиакомпанию в сообщении и получила от нее ответ. Однако ее ответ, мягко говоря, удивил пользователей. В частности, авиакомпания цитирует в соцсети фотографию молодых людей, но вместо того, чтобы поздравить их, наверное, в шутку спросила Лию, не нужна ли ей помощь. Под постом авиакомпании пользователи спросили, досталось ли паре хотя бы бесплатное шампанское на борту.
Интересные случаи в самолетах
В Бразилии девушку не пустили в самолет из-за слишком вызывающей одежды. 21-летняя Кине-Чан - модель, инфлюенсер и автор контента для взрослых OnlyFans на своей странице в Инстаграм заявила, что охрана аэропорта не пустила ее на рейс.
Также недавно стало известно, что бортпроводники иногда используют свой секретный язык, говоря об определенных клиентах или ситуациях на борту.