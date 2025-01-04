В списке есть каменные столешницы и поверхности.

Использование отбеливателя для многих может быть частью повседневной уборки. Но есть некоторые поверхности и места в доме, где применение этого сильного химиката приносит больше вреда, чем пользы. Эксперты по уборке назвали шесть видов таких поверхностей и вещей, которые никогда не следует чистить отбеливателем, пишет southernliving.com.

"Людям следует быть осторожными при использовании отбеливателя на некоторых поверхностях или участках дома, поскольку он может вызывать коррозию, обесцвечивание, повреждать поверхности, выделять токсичные пары или вредить материалам", - отметила эксперт по уборке и старший представитель по связям с потребителями в Zep Cleaning Армека Таунсенд.

По словам президента Molly Maid Марлы Мок, в большинстве случаев существуют альтернативы отбеливателю, которые более естественны и щадящие для использования в доме.

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Что нельзя чистить отбеливателем - советы экспертов

Эксперты не рекомендуют использовать отбеливатель, если вам нужно очистить:

Каменные столешницы и поверхности. Вы рискуете их испортить. Каменные поверхности пористые, и отбеливатель может нанести им ущерб. По словам эксперта по токсинам и автор книги The Slightly Greener Method Тони Харрис, отбеливатель может повредить герметик каменных поверхностей, а также сделать поверхность тусклой или даже изменить ее цвет.

Нержавеющая сталь и металлы. Отбеливатель может окислять и разъедать металлы, вызывая ржавчину на поверхностях, отметила Харрис. Также, как добавила Таунсенд, отбеливатель может повредить нержавеющую сталь, сделав ее обесцвеченной и потенциально повлияв на ее структурную целостность.

Дерево. Избегайте этого едкого химиката на любой деревянной поверхности, будь то разделочные доски или деревянные полы. После того, как вы используете отбеливатель на любом типе дерева, его практически невозможно удалить.

Цветные ткани или краска. Отбеливатель оставляет невыводимые пятна. Таусенд посоветовала не использовать отбеливатель рядом или на цветных тканях, окрашенных поверхностях или на любой поверхности, подверженной обесцвечиванию.

Места, где играют дети и домашние животные. Отбеливатель - это мощное химическое вещество, поэтому важно использовать его в местах, где дети и пушистые друзья не будут подвергаться его воздействию или касаться его.

Напомним ранее УНИАН писал, как отбелить пожелтевшие белые вещи.

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